UAportal розповів, як приготувати яйце-пашот трьома різними способами. Поради допоможуть приготувати ідеальну страву швидко та без проблем.

Порада 1

Традиційний спосіб приготування яйця-пашот

Традиційний спосіб приготування яйця-пашот передбачає кип'ятіння води в каструлі, потім додавання оцту та обережне занурення яйця без шкірки у воду. Оцет допомагає зберегти білок у процесі варіння, внаслідок чого жовток виходить ідеально готовим, а білок – пружним.

Щоб яйце готувалося рівномірно, відразу після додавання розмішайте ложкою воду, що кипить, щоб яйце не прилипло до поверхні каструлі. Після двох хвилин варіння вийміть яйце з води шумівкою і приправте його сіллю і перцем за бажанням.

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Порада 2

Приготуйте яйце в мікрохвильовій печі

Якщо у вас мало часу, але ви хочете насолодитися смачними яйцями-пашотами на сніданок або обід, то ще одним відмінним варіантом є приготування в мікрохвильовій печі! Все, що потрібно, це поліетиленова плівка, миска, що наполовину наповнена холодною водою з-під крана, та обрана кількість яєць (до чотирьох).

Помістіть кожне яйце в окремий відрізок поліетиленової плівки, а потім занурте їх у миску, наповнену холодною водою. Готуйте у режимі високої потужності протягом однієї хвилини кожне яйце. Після приготування акуратно вийміть кожне яйце з миски щипцями, розкладіть на тарілку і приправте до смаку.

Порада 3

Яйце-пашот у пакеті

Якщо ви вважаєте за краще не використовувати поліетиленову плівку, то ще одним відмінним способом приготування є метод "яйце-пашот у пакеті". Просто наповніть каструлю окропом і додайте одну чайну ложку оцту, а потім опустіть бажану кількість яєць (до чотирьох) в окремі герметичні пакети.

Переконайтеся, що кожен пакет щільно запечатаний, а потім опустіть їх у киплячу воду. Це допоможе зберегти білки разом під час варіння. Дайте їм прокипіти протягом двох хвилин, а потім акуратно вийміть кожен пакет із каструлі за допомогою щипців або ложки.

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