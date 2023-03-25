UAportal рассказал, как приготовить яйцо-пашот тремя разными способами. Советы помогут приготовить идеальное блюдо быстро и без проблем.

Совет 1

Традиционный способ приготовления яйца-пашот

Традиционный способ приготовления яйца-пашот предполагает кипячение воды в кастрюле, затем добавление уксуса и осторожное погружение яйца без кожуры в воду. Уксус помогает сохранить белок в процессе варки, в результате чего желток получается идеально готовым, а белок – упругим.

Чтобы яйцо готовилось равномерно, сразу после добавления размешайте кипящую воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло к поверхности кастрюли. После двух минут варки выньте яйцо из воды с помощью шумовки и приправьте его солью и перцем по желанию.

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Совет 2

Приготовьте яйцо в микроволновой печи

Если у вас мало времени, но вы хотите насладиться вкусными яйцами-пашот на завтрак или обед, то еще одним отличным вариантом является приготовление в микроволновой печи! Все, что нужно, это полиэтиленовая пленка, миска, наполовину наполненная холодной водой из-под крана, и выбранное количество яиц (до четырех).

Поместите каждое яйцо в отдельный отрезок полиэтиленовой пленки, а затем погрузите их все в миску, наполненную холодной водой. Готовьте в режиме высокой мощности в течение одной минуты каждое яйцо. По окончании приготовления аккуратно выньте каждое яйцо из миски щипцами, разложите на тарелку и приправьте по вкусу.

Совет 3

Яйцо-пашот в пакете

Если вы предпочитаете не использовать полиэтиленовую пленку, то еще одним отличным способом приготовления является метод "яйцо-пашот в пакете". Просто наполните кастрюлю кипящей водой и добавьте одну чайную ложку уксуса, а затем опустите желаемое количество яиц (до четырех) в отдельные герметичные пакеты.

Убедитесь, что каждый пакет плотно запечатан, а затем опустите их все в кипящую воду. Это поможет сохранить белки вместе во время варки. Дайте им прокипеть в течение двух минут, а затем аккуратно выньте каждый пакет из кастрюли с помощью щипцов или ложки.

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