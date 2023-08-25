Як зберегти взуття в ідеальному стані: Топ-5 простих лайфхаків

Кожному з нас хочеться, щоб наше взуття мало охайний та красивий вигляд. Однак з кожним кроком воно неминуче зношується, що може погіршити його стан. UaPortal підготував прості поради, які допоможуть вам продовжити термін служби взуття й зберегти його бездоганний вигляд.

Регулярне чищення

Щоб зберегти зовнішній вигляд та довговічність взуття, потрібно регулярно його чистити. Розпочніть з видалення будь-якого сипучого бруду або сміття м'якою щіткою чи ганчіркою. Потім невелику кількість рідкого мила змішайте з водою, а потім делікатно цією сумішшю почистьте необхідну поверхню. Ретельно промийте взуття й дайте йому висохнути на повітрі.

Захист від води

Вода може завдати значної шкоди взуттю й зіпсувати його зовнішній вигляд. Щоб запобігти цьому, нанесіть водонепроникний спрей або віск на поверхню. Ці засоби створюють захисний бар'єр, який відштовхує вологу, запобігаючи її проникненню в матеріал. Важливо дотримуватися інструкцій до певних засобів і наносити їх повторно за необхідності, щоб підтримувати водонепроникні властивості.

Боротьба з потертостями та подряпинами

Незалежно від того, наскільки ви обережні, потертості та подряпини неминучі. Але не хвилюйтеся, адже є прості способи їх усунення. Наприклад, можете використовувати невелику кількість зубної пасти або харчової соди, змішаної з водою. Для цього слід акуратно втерти суміш в потрібне місце м'якою ганчіркою, а потім витерти начисто. Для замшевого взуття можна використовувати спеціальні щітку або гумку.

Відновлення білих кросівок

Білі кросівки можуть легко забруднитися і втратити яскравість. Щоб відновити їхній первісний вигляд, приготуйте пасту з харчової соди та води. Цю суміш можна нанести на забруднені ділянки й залишити на кілька хвилин. Потім пасту треба зчистити зубною щіткою або м'якою тканиною. Будь-які залишки слід змити й дати кросівкам висохнути на повітрі.

Як запобігти появі неприємного запаху

Взуття з часом може набути неприємного запаху, особливо якщо його часто носити. Для боротьби з цим, можна насипати всередину харчову соду або кукурудзяний крохмаль. Це допоможе поглинути вологу та нейтралізувати неприємні аромати. Якщо залишити їх на ніч, а вранці витрусити надлишки, взуття буде пахнути свіжістю та чистотою.

Правильне зберігання

Не варто все взуття складати в одну купу або кидати в куток. Натомість придбайте підставку або використовуйте коробки для взуття, щоб зберігати їх в порядку. Для високих черевиків можна використовувати формувачі або згорнуту газету, щоб запобігти утворенню складок та втрати форми.

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