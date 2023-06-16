Як зберегти красу і здоров'я волосся влітку: скраб і ніякого фена

Зі зміною пір року важливо не лише скоригувати догляд за шкірою, але й приділити увагу догляду за волоссям. Сонячні промені, морська сіль і пил можуть зруйнувати ваше волосся, зробивши його сухим, ламким і неживим. Ось п'ять основних правил, якими поділився UAportal, щоб допомогти вам зберегти волосся в ідеальній формі у спеку.

Захистіть волосся від ультрафіолетових променів

Нанесення термозахисту перед сушінням феном та укладанням волосся не викликає сумнівів. Однак, виходячи на вулицю, не менш важливо розпорошити на волосся кондиціонер із SPF-фільтрами для додаткового захисту від ультрафіолету.

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Зволоження

Влітку ваше волосся жадає вологи більше, ніж будь-коли. Вибирайте засоби для догляду за волоссям, що містять поживні олії. Ви також можете вивчити переваги ощадливого використання чистих масел для розгладження пасм. Крім того, якщо ви питимете багато води, це допоможе зволожити волосся зсередини.

Забезпечте необхідне харчування

Літо часто призводить до полегшення харчування, що може позбавити ваше волосся життєво важливих поживних речовин, яких вони потребують цілий рік. Насолоджуючись сезонними фруктами та овочами, важливо доповнювати свій раціон необхідними вітамінами, амінокислотами та мікроелементами. Шукайте продукти, багаті на вітаміни групи B, а також залізом, цинком і міддю, щоб живити ваші локони зсередини.

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Прийміть природне сушіння волосся

Влітку найкраще по можливості давати волоссю висихати природним чином. Після миття акуратно промокніть локони рушником, нанесіть живильне масло і займайтеся своїми повсякденними справами до повного висихання пасм. Після висихання не забудьте нанести термозахист, перш ніж укладати волосся за власним бажанням.

Доглядайте шкіру голови

Не забувайте про шкіру голови під час догляду за волоссям. Регулярно використовуйте м'який скраб або засіб, що відлущує, спеціально призначений для шкіри голови, один або два рази на місяць. Під час миття волосся розділіть процес на дві фази і робіть легкий самомасаж, щоб стимулювати кровообіг.

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