Як зберегти зір: поради та вправи, які допоможуть зменшити навантаження на очі

Ваші очі втомлюються під час роботи за комп’ютером, а зір потрошки знижується? UAportal підготував корисні поради, які допоможуть впоратися з цією проблемою, дотримуючись рекомендацій та виконуючи різноманітні вправи.

Дбайте про збалансоване харчування

Споживайте продукти, які збагачені вітамінами А, С і Е, а також омега-3. Це може допомогти захистити очі від вікової макулярної дегенерації та катаракти.

Додайте у свій щоденний раціон салат з зелені, моркви та болгарського перцю. До того ж смакуйте горіхи або насіння, адже це може підвищити засвоєння необхідних поживних речовин.

Практикуйте вправи для очей

Як і будь-які інші м'язи тіла, очі потребують регулярних вправ. Відтак ви покращити фокусування, зменшите навантаження на очі та запобіжите втомі.

Під час тривалого перебування перед екраном, робіть короткі перерви, щоб виконати ці вправи. Для цього встановіть щогодини нагадування.

Кілька вправ, які ви можете спробувати:

Моргання

Швидке моргання протягом декількох секунд зволожить очі й зменшить їхню чутливість.

Потирання долонь

Потріть долоні одна об одну, щоб отримати тепло, а потім обережно розмістіть їх над заплющеними очима. Це забезпечить їм спокій, комфорт і теплоту.

Закочування очей

Подивіться вгору й повільно закочуйте очі за годинниковою стрілкою. Повторіть цю вправу кілька разів, а потім перейдіть до руху проти годинникової стрілки.

Захищайте очі від шкідливого впливу ультрафіолетових променів

Ультрафіолет може пошкодити зір і підвищити ризик розвитку катаракти та макулярної дегенерації. Дуже важливо носити сонцезахисні окуляри, тому рекомендується придбати хорошу модель і носити їх щоразу, коли виходите на вулицю навіть у похмурі дні. Окрім цього, можете також надягати широкополий капелюх.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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