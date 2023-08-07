Що робити, коли болить живіт: як позбутися неприємного відчуття

Біль у шлунку може бути поширеною та неприємною проблемою, з якою стикаються багато хто. Якщо людина стикається з болем у шлунку, є кілька кроків, які можна зробити, щоб полегшити дискомфорт та сприяти одужанню.

Підтримуйте водний баланс

Перше, що слід зробити при болю в шлунку, – забезпечити підтримку належного рівня водного балансу в організмі. Вживання великої кількості води допоможе вивести токсини та подразники, які можуть спричинити біль. Крім того, підтримання гідратації може допомогти заспокоїти слизову оболонку шлунка і зменшити запалення.

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Не їжте нездорову їжу

Певні продукти можуть посилити болі, наприклад, гостра або жирна їжа, кофеїн, алкоголь і газовані напої. Перевагу слід віддавати м'яким, легкозасвоюваним продуктам, таким як рис, банани та тости, поки шлунок не відчує себе краще.

Спробуйте розслабитись, щоб зменшити дискомфорт

Слід уникати напруженої діяльності, і важливо не перенапружуватися, доки симптоми не вщухнуть. Стрес та занепокоєння можуть сприяти виникненню болю в животі, тому практики релаксації, такі як глибоке дихання чи медитація, можуть допомогти полегшити дискомфорт.

Зверніться до лікаря

У деяких випадках біль у шлунку може бути ознакою серйознішого основного захворювання, що потребує медичної допомоги. Якщо біль стає сильнішим, постійнішим або супроводжується іншими тривожними симптомами, такими як лихоманка, блювання або кров у калі, важливо звернутися за медичною допомогою. Медичний працівник може правильно діагностувати причину болю у шлунку та призначити відповідне лікування.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, Тетяна Баран, лікар офтальмолог, оптометрист та член ESCRS (європейська асоціація катарактальних та рефракційних хірургів), розповіла про сім порад, які допоможуть зберегти здоров'я очей.

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