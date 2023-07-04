Як колір стін у спальні впливає на настрій та якість сну: який уникати

Коли справа доходить до створення мирної та спокійної атмосфери у спальні, вибір кольору стін відіграє вирішальну роль. Нещодавні дослідження, опубліковані в Національній медичній бібліотеці, показують, що кольори у вашій спальні можуть значно впливати на ваш настрій і навіть порушувати режим сну, що може призвести до безсоння.

Вплив квітів на сон

Загальновідомо, що кольори можуть впливати на наші емоції, настрій та поведінку. За словами Сьюзі Чіцарі, відомого експерта в галузі хромотерапії та цілісного дизайну, те, як ви оформите свою спальню, глибоко впливає на тривалість і якість вашого сну.

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Хромотерапія, техніка, що використовує кольори для досягнення фізичної, розумової та емоційної гармонії, підкреслює важливість використання в спальні більш м'яких та заспокійливих відтінків, оскільки вони більше сприяють сну, ніж яскравіші тони.

Кольори, які слід використовувати для гарного сну

Щоб створити обстановку, що сприяє щастю та розслабленню, важливо вибрати кольори, які змушують вас почувати себе спокійно та задоволено. Ось кілька варіантів спокійних кольорів, які ви можете включити у своє спальне місце:

Безтурботний синій:

Блакитний колір, що нагадує про небо та море, здавна асоціюється із заспокійливим ефектом. Відтінки синього викликають почуття спокою, безтурботності та впевненості. Дослідження, проведене компанією Travelodge, навіть показало, що синій колір вважається найкращим кольором для спальні.

Нестаріючий білий:

Білий колір, що уособлює мир та спокій, є ідеальним вибором для спальні. Він добре гармонує з усіма іншими кольорами, дозволяючи створити ідеальний та стильний інтер'єр.

Ніжно рожевий:

Світлі відтінки рожевого випромінюють почуття легкості та неймовірно заспокоюють. Якщо ви ведете метушні спосіб життя, включення ніжно-рожевого кольору в інтер'єр за допомогою ковдр або подушок може сприяти створенню безтурботної атмосфери у вашій спальні.

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Натуральний зелений:

Зелений колір, символ природи, має неперевершений заспокійливий ефект. Він часто асоціюється з гармонією, затишком та спокоєм. Настійно рекомендується вибирати природні відтінки зеленого, позбавлені яскравих чи кислотних тонів.

Нейтральний бежевий:

Завдяки своєму світлому та нейтральному тону бежевий колір є привабливим варіантом для будь-якого інтер'єру. Він уособлює простоту та спокій, створюючи заспокійливу атмосферу для гарного сну.

Кольори, яких слід уникати у спальні

У той час як одні кольори сприяють розслабленню та спокійному сну, інші можуть порушити режим сну та вплинути на загальне самопочуття. Ось кілька кольорів, які краще не використовувати у спальні:

Енергійний червоний:

Червоний це енергійний, агресивний та інтенсивний колір, який символізує небезпеку, силу та пристрасть. Його сильна присутність може спричинити почуття агресії або гніву, що робить його непридатним для спокійної обстановки спальні.

Темно-фіолетовий:

Хоча фіолетовий колір часто асоціюється з творчістю, силою та екстравагантністю, експерти застерігають від його використання у спальні. Фіолетова кольорова гама може стимулювати яскраві сни та кошмари, що призведе до неспокійного сну та постійної втоми.

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Інтенсивний помаранчевий:

Як і червоний, помаранчевий є яскравим та інтенсивним кольором, якого слід уникати у спальні. Хоча вам не обов'язково фарбувати стіни в помаранчевий колір, рекомендується уникати помаранчевих предметів декору, таких як килими, статуетки або книги, оскільки вони можуть негативно вплинути на ваш сон.

Похмурий темно-коричневий:

Темно-коричневий колір через свою похмурість і меланхолійність не сприяє спокійному сну. Дослідження, проведені компанією Travelodge, показують, що люди, які сплять у коричневих кімнатах, частіше страждають на безсоння. Темно-коричневий колір часто асоціюється з похмурістю, занепокоєнням, самотністю та депресією.

Чорний колір:

Хоча чорний колір є найпопулярнішим вибором серед дизайнерів інтер'єру, у спальні його краще уникати. Чорний колір може притягувати негатив, страх, тривогу та безсоння, створюючи обстановку, що не сприяє спокійному сну.

Створення спальні, сприятливої для сну

Розуміння впливу кольорів на якість сну допоможе зробити усвідомлений вибір при оформленні спальні. Ось кілька додаткових порад щодо створення сприятливої для сну обстановки:

Гармонізуйте кольори:

Розгляньте можливість використання комбінації вищезгаданих сприятливих кольорів, наприклад ніжно-блакитні стіни з білими акцентами або відтінками світло-рожевого. Знаходження правильного балансу заспокійливих кольорів може покращити загальну атмосферу вашої спальні.

Природні елементи:

Увімкніть в інтер'єр природні елементи, такі як рослини в горщиках або витвори мистецтва, натхненні природою, щоб викликати почуття безтурботності та спокою. Доведено, що присутність природи надає заспокійливий вплив на розум і тіло.

Висвітлення має значення:

Вибирайте м'яке, тепле освітлення у спальні. Різке або яскраве освітлення може порушити вироблення мелатоніну - гормону, що регулює цикли сну та неспання. Використовуйте димери або лампи для ліжка, щоб створити затишну і розслаблюючу атмосферу перед сном.

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