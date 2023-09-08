Як прибрати запах цигарок з одягу: прості та робочі способи

UAportal підготував інформацію про те, як вивести запах сигарет з одягу. Сигаретний дим може бути стійким і застрягати в тканинах, але за допомогою цих порад можна ефективно усунути неприємний запах і знову насолоджуватися чистим одягом.

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Приготуйте суміш оцту і води

Наповніть тазик або раковину рівними частинами оцту і води, а згодом занурте в розчин одяг. Залиште речі замочуватися щонайменше на 30 хвилин перед тим, як випрати їх у звичайному режимі. Оцет допомагає нейтралізувати запах і поверне речам свіжий аромат.

Скористайтесь харчовою содою

Насипте велику кількість соди на забруднений одяг і залиште на кілька годин або на ніч. Згодом струсіть надлишки харчової соди і виперіть одяг в звичайному режимі. Цей метод особливо ефективний для усунення стійкого запаху диму.

Покладіть на одяг активоване вугілля

Покладіть кілька шматочків активованого вугілля в повітропроникний пакет або контейнер і помістіть його на одяг. Залиште пакет на кілька днів, щоб вугілля ввібрало в себе запах. Активоване вугілля відоме своїми поглинаючими властивостями і може допомогти усунути запах сигарет з одягу.

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