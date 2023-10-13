Як обрати хороші речі у секонд-хенді: п'ять порад

Все більше і більше людей переглядають свої погляди на швидку моду, надаючи перевагу екологічному підходу до вибору одягу. Обрати одяг з турботою про природу і не сильними витратами допоможе секонд-хенд, а обрати його якісно допоможуть поради, які підготував UAportal.

Перевіряйте матеріал

Уважно обдивіться тканину одягу, шукайте візуальні пошкодження, такі як плями, дірки або нитки. Не довіряйте розкішній на вигляд тканині, адже перед секондом її "катишки" могли прибрати. Детальніше вивчіть, як розрізняти різні види тканин.

Визначтесь зі стилем

Хоча в секондах пропонують широкий вибір одягу, при покупці враховуйте конкретний стиль, це спростить задачу пошуку та знатно її пришвидшить. Складіть картину свого гардероба в голові, уявіть чи підходитиме ця річ під нього.

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Приміряйте

Найважливішим при виборі одягу у секонді є примірка одягу. На відлік від відомих брендів, речі у секонді можуть мати геть інші розмірні сітки, не відповідні до регіону знаходження. Одяг з Азії буде мати менші параметри розмірних сіток, в той час як американський одяг матиме більші розміри.

Дивіться на бирки

Не соромтесь подивитись у браузері прямо в магазині походження одягу, звертайте особливу увагу на бирку. Часто в секонд-хенді можна знайти брендовий одяг за справжні копійки.

Перевірте плями

Перед покупкою одягу, переконайтесь, чи не містить вона плями крові, ягід або фарби. Не сподівайтесь, що зможете попрати цей одяг вдома, адже подібні матеріали та рідини рідко виводяться повноцінно.

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