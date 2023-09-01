Як виростити кавове дерево вдома: дієві поради та методи

Кавове дерево, науково відоме як Coffea arabica, – це чарівний чагарник, вкритий глянцевим зеленим листям і гронами чудових запашних білих квітів на початку літа. У своєму природному середовищі воно може досягати висоти до 8 метрів, але його також можна вирощувати як кімнатну рослину.

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Родом з тропічних регіонів Африки та Азії, кавове дерево процвітає в теплому середовищі, подалі від прямих сонячних променів. Важливо зазначити, що всі частини рослини, окрім самих зерен, є токсичними як для людей, так і для тварин.

Як вирощувати

Забезпечте йому тепле місце, куди потрапляє яскраве, непряме світло. Найкраще підходить для вирощування в закритому ґрунті або в теплиці. Ідеальний температурний діапазон для росту – 16-24ºC. Необхідний регулярний полив, щоб компост залишався вологим, але не перезволожений. Протягом вегетаційного періоду, який триває з березня по вересень, підгодовуйте рослину кожні два тижні рідким добривом.

Як саджати

Рекомендується пересаджувати вашу рослину кожні два-три роки, бажано навесні. Виберіть більший контейнер і використовуйте для цього процесу компост на основі суглинку, що не містить торфу.

Як доглядати

Під час вегетації кожні два тижні підживлюйте кавову рослину рідким добривом. Взимку, коли рослина перебуває у стані спокою, скоротіть полив, але переконайтеся, що компост залишається злегка вологим.

Як розмножити

Хоча можна придбати вже готове дерево в горщику, також можна виростити його з насіння. Почніть із замочування насіння на ніч, але не збільшуйте цей проміжок часу, щоб запобігти загниванню. Висійте насіння на поверхню вологого компосту, покривши його тонким шаром ґрунту. Підтримуйте температуру приблизно 27-29ºC і наберіться терпіння, оскільки проростання може зайняти від шести до восьми тижнів.

Як обрізати

У своєму природному середовищі існування кавові рослини можуть виростати до 4-8 метрів у висоту протягом 5-10 років. Однак при вирощуванні в кімнатних умовах обрізка стає необхідною для підтримки прийнятного розміру. Обрізайте стебла навесні під кутом 45 градусів трохи вище місця з'єднання листків.

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