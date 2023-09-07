Як виростити найгарніші троянди: топ-5 ефективних порад

Щоб троянди рясно цвіли протягом усього літа, важливо забезпечити їм належний догляд та увагу. UaPortal зібрав 5 порад, які допоможуть вам у цьому.

Регулярне видалення мертвих головок

Щоб у куща були здорові стебла, потрібно регулярно обрізати квітки. Якщо стебла слабкі, то краще значно вкоротити їх, щоб стимулювати повторний ріст. Обрізку слід проводити до тих пір, поки стебла не стануть завтовшки з олівець, навіть якщо це призведе до видалення більшої частини пагона.

Підживлення та мульчування

Навесні та восени нанесіть шар добре перепрілого гною, компосту або подрібненої кори навколо основи рослин. Переконайтеся, що мульча розташована на відстані не менше як 10 см від стебел. Підживлюйте ґрунт весною та повторно в середині літа після першого цвітіння.

Шукайте добрива, які містять калій і магній, оскільки ці поживні речовини сприяють кращому цвітінню. До того ж дбайте про регулярний полив, особливо біля основи рослин, адже це запобігатиме появі цвілі, особливо під час посушливих періодів і відразу після посадки.

Належна підтримка

Встановіть навколо рослин стовпи й підв'яжіть до них стебла для стабільності куща. В'юнкі троянди слід навчити рости до стовпів або вертикальних колон. Звичайні сорти також потребують опори, тому замініть стандартну палицю на міцніший кілок і закріпіть його за допомогою дерев'яних стяжок.

Хвороби

Щоб мінімізувати ризик виникнення таких захворювань, як пліснява та корозія, обирайте стійкі до хвороб сорти троянд. Однак, навіть вони можуть бути виснажені через тепле й вологе літо. Регулярно згрібайте та видаляйте опале листя, щоб зменшити ймовірність повторного зараження.

Як правильно вибрати троянду

Хоч старомодні сорти можуть мати свій шарм, вони часто цвітуть нерівномірно протягом усього літа. З іншого боку, сучасні стійкі до хвороб квіти з більшою ймовірністю матимуть безперервне цвітіння. Наприклад, Софі Роуза – популярний сорт, який відомий своїм відмінним здоров'ям і повторним цвітінням.

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