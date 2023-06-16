Як захиститися від укусів комарів на природі та вдома: дієві поради

Укуси комарів можуть бути дратівливим та потенційно небезпечним неприємним фактором. Ці крихітні комахи можуть завдавати дискомфорту та передавати такі захворювання, як малярія, лихоманка денге та вірус Зіка. UAportal підготував рекомендації, які допоможуть уберегтися від укусів комах.

Насамперед, дуже важливо зменшити кількість місць розмноження комарів навколо вашого будинку. Комарі відкладають яйця у стоячій воді, тому усунення джерела застійної води є ключовим моментом. Спустошуйте будь-які ємності, в яких накопичується вода, наприклад, горщики для квітів, відра і ванни для птахів.

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Регулярно чистіть та обслуговуйте плавальні басейни та стежте за тим, щоб вони належним чином хлорувалися. Зменшивши кількість місць розмноження комарів, ви зможете значно скоротити їхню популяцію у вашому районі.

Комарів приваблюють темні кольори, тому вибирайте одяг світлих тонів, переважно з довгими рукавами та брюками. Крім того, обробіть одяг засобом від комах або придбайте заздалегідь оброблений одяг із захисними властивостями. Ці заходи створюють фізичний бар'єр між вами та комарами, знижуючи ймовірність укусів.

Використання репелентів від комах – це ще одна ефективна стратегія захисту від комарів. Шукайте репеленти, що містять DEET, пікаридин або олію лимонного евкаліпту, оскільки це найефективніші інгредієнти. Нанесіть репелент на відкриті ділянки шкіри, дотримуючись інструкцій на етикетці продукту.

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Не забувайте наносити засіб повторно, особливо якщо ви потієте або довго перебуваєте на відкритому повітрі. Уникайте нанесення репеленту на пошкоджену або подразнену шкіру та тримайте його подалі від очей та ротової порожнини.

Комарі найбільш активні на світанку та в сутінках, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці у цей час. Якщо вам потрібно перебувати на вулиці, використовуйте москітні сітки або екрани, щоб створити фізичний бар'єр між вами та комахами.

Москітні сітки можна використовувати над ліжками або місцями відпочинку, а сітки можна встановити на вікна та двері, щоб комарі не проникали до вашої оселі.

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