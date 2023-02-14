Як змусити ваш блендер помити себе самого за хвилину

Блендер – це незамінний кухонний прилад, який робить наше життя простішим та зручнішим. Чи готуєте ви смузі, супи чи соуси, хороший блендер впорається з роботою швидко та ефективно.

Однак очищення блендера може бути клопіткою справою, особливо якщо ви часто ним користуєтеся. UAportal підготував простий та ефективний спосіб змусити ваш блендер очиститися за хвилину.

Ось що вам потрібно зробити:

Крок 1: Наповніть блендер теплою водою приблизно на три чверті.

Крок 2: Додайте краплю мила для посуду у воду в блендері.

Крок 3: Увімкніть блендер і дайте йому працювати протягом 30 секунд. Мило і вода будуть працювати разом, щоб зруйнувати будь-які залишки, які можуть прилипнути до лез або глека.

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Крок 4: Вимкніть блендер і обережно вилийте мильну воду. Робіть це над раковиною, щоб мильна вода не перетворилася на кашу.

Крок 5: Знову наповніть блендер теплою водою та увімкніть його ще на 30 секунд. Це дозволить змити мило та залишки, які були розпушені під час першого етапу змішування.

Крок 6: Вимкніть блендер і вилийте воду. Потім протріть леза і глечик чистою ганчіркою, обов'язково видаляючи надлишки води. Залишіть блендер сушитись на повітрі або ретельно просушити його чистою тканиною.

За допомогою цієї простої та ефективної техніки ви можете змусити ваш блендер очиститись за хвилину. Цей трюк особливо корисний, якщо у вас мало часу або ви не хочете витрачати багато часу на ручне чищення блендера.

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