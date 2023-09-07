Які роботи в саду слід робити у вересні: Топ-4 обов'язкові заняття

У вересні ідеальний час, щоб пожинати плоди важкої праці в саду. UaPortal розповів про те, чим господарям необхідно займатися в цей час.

Збирання врожаю

Скористайтеся цим осіннім часом, щоб зібрати цибулю, картоплю, квасолю, кабачки, а також малину, помідори, яблука й т. д. Насолоджуйтеся плодами своєї праці та смакуйте аромат свіжозібраних продуктів.

Посів овочів

Це ідеальний час для посіву овочів, які забезпечать вас щедрим зимовим врожаєм та раннім весняним і літнім збором. Подумайте про посів листових овочів, зокрема, весняної капусти, шпинату чи зимового салату, щоб отримати ранній урожай наступної весни. Можна також посадити ріпчасту цибулю, цибулю-шалот, часник та швидкозростаючі культури, наприклад, ріпу та редиску.

Внесення сидератів

Вересень – чудова нагода посіяти сидерат, наприклад, жито або фацелію. Це можна зробити на будь-якій вільній ділянці, яка залишиться недоторканою протягом зимових місяців. Такі рослини знищують бур'яни та збагачують ґрунт поживними речовинами, коли його перекопують навесні.

Як боротися з осами

Восени оси можуть стати досить надокучливими, особливо коли вони ласують розчавленими фруктами. Тому дуже важливо збирати плоди, як тільки вони дозрівають і негайно прибирати ті, що впали. Окрім цього, потрібно вжити заходів щодо захисту таких культур, як яблука та груші, від птахів, оскільки їхнє клювання може приваблювати ос.

Раніше, UaPortal поділився, що робити з гнилими яблуками в саду.

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