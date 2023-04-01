Яким буде сімейне життя знаків зодіаку 1-2 квітня

UAportal підготував гороскоп на 1-2 квітня, що стосується сімейного життя у ці вихідні. Сімейне життя трьох знаків зодіаку отримає деяке небесне натхнення.

Овен

Становище Венери каже, що це чудовий час для того, щоб запланувати громадські заходи із сім'єю та друзями. У цей період ви почуватиметеся більш пов'язаними з близькими людьми, тому не соромтеся простягати руку допомоги та спілкуватися!

Читайте також: Знаки зодіаку, які закохуються легше за інших

Телець

Поточне розташування Юпітера говорить, що для Тельців зараз найкращий час поглянути на свій нинішній емоційний ландшафт. Спробуйте поміркувати про те, як ви справлялися з конфліктами в сім'ї останнім часом і що можна було б покращити.

Близнюки

Енергія Сатурна вказує на те, що Близнюкам настав час звернути увагу на будь-які ретроградні попередження родичів або батьків про майбутні події або рішення. Звертайте увагу на будь-які поради, які вам дають зараз, оскільки вони можуть виявитися дуже корисними у найближчому майбутньому!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!