Космічні та "лазурові" яйця: топ-3 оригінальних способи фарбування великодніх яєць
Щоразу, коли ми чуємо слово Великдень, на думку приходить образ великоднього кошика, окрасою якого є яскраві писанки. Способів фарбування яєць до свята існує безліч, ми поділимось із вами трьома незвичайними.
Читайте також: Як пофарбувати яйця у жовто-блакитні кольори: простий спосіб.
Яйця "Нічне небо"
Щоб зробити такі яйця вам знадобляться:
- варені яйця ( бажано білого кольору)
- губка кухонна
- акварельні або акрилові фарби – 3-5 кольорів;
- пензлик;
- пластикова тарілка;
Пензликом надайте яйцям чорного чи темно-синього кольору. Якщо потрібно, нанесіть 2 шари фарби. Дочекайтесь повного висихання. Розділіть губку на кілька шматків, опустіть кожен з них у різні фарби та легкими дотиками до яйця нанесіть візерунок. Дочекайтесь висихання.
Білою фарбою збризніть яйця, щоб вийшли "зірки". Готово.
Яйця "Лазур із золотом"
Для таких яєць вам знадобиться
- варені яйця
- червонокачанна капуста ( надасть яйцям незвичайного яскраво - блакитного кольору);
- вода – 5 ст.;
- оцет столовий – 4 ст. л.;
- фарба золотого кольору;
- зубна щітка чи пензлик;
Капусту поріжте та відваріть 30-45 хвилин. Дочекайтеся охолодження відвару та процідіть.
Додайте туди оцет та опустіть у відвар яйця. Для рівномірного забарвлення перевертайте кожні півгодини.
Чим довше тримати яйця у відварі – тим яскравішим буде колір. Можна залишити їх у відварі на всю ніч (тримати у холодильнику), щоб отримати темно-синій колір.
Дочекайтесь висихання пофарбованих яєць та пензликом чи щіткою зробіть бризки золотою фарбою.
Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління
Яйця "Рисовий орнамент"
Якщо помалювати яйця за допомогою цього методу виходять яйця у дрібну цятку.
Для фарбування вам знадобиться:
- варені яйця;
- довгий рис – 600-800 г;
- великодні фарби з перламутром – 3-4 кольори;
- пластикові контейнери – 3-4 шт.;
Рис розсипте по контейнерах, додайте туди кілька крапель фарби. Закрийте контейнер та струсіть. Візьміть яйце, опустіть його у контейнер до рису із фарбою та обережно покрутіть. Дочекайтесь с висихання.
Пропонуємо дізнатись спосіб, як зробити мінікрашанки з перепелиних яєць для дітей, та про використання вина для фарбування яєць.