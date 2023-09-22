Лайфхаки для господарок: чим легко відмити застарілий жир на кухні

Очищення застарілого жиру на кухні може бути складним завданням. Однак за допомогою правильних порад і методів воно може стати набагато простішим і ефективнішим. UAportal підготував ефективні способи очищення застарілого жиру на кухні.

Спробуйте харчову соду та оцет

Спочатку посипте содою жирну поверхню, наприклад, плиту або стільницю. Потім залийте соду оцтом і залиште суміш на кілька хвилин. Вона почне пінитися і розщеплювати жир.

Згодом протріть поверхню губкою або ганчіркою, щоб видалити розщеплений жир. Змийте залишки суміші з поверхні вологою ганчіркою, а потім витріть її насухо.

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Використовуйте мило для посуду та гарячу воду

Наповніть раковину або тазик гарячою водою і додайте велику кількість мила для посуду. Занурте замащені предмети, такі як каструлі, сковорідки або інший посуд, у мильну воду і залиште їх на 15-30 хвилин. Гаряча вода і мило допоможуть трохи розчинити жир.

Після замочування потріть предмети губкою або щіткою, щоб видалити залишки бруду. Ретельно промийте посуд чистою водою і висушіть.

Скористайтесь засобами на основі цитрусових

Чистячі засоби на основі цитрусових також чудово справляються із застарілим жиром на кухні. Вони містять натуральні розчинники, які ефективно видаляють жир. Просто розпиліть засіб на жирну поверхню і залиште його на кілька хвилин.

Потім за допомогою губки або ганчірки видаліть жир. Промийте поверхню водою і ретельно витріть її насухо.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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