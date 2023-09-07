Лайфхаки, що допоможуть позбутися запаху фарби в квартирі

UAportal підготував три лайфхаки, які допоможуть позбутися неприємних запахів у домі. Запахи фарби перестануть турбувати, а житловий простір стане більш комфортним.

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Миючий засіб або оцет

Очищення пофарбованих поверхонь може допомогти зменшити запах фарби. М'яким миючим засобом або розчином оцту можна протерти стіни, підлогу та меблі у пофарбованій зоні. Це допоможе видалити залишки фарби, які можуть бути причиною запаху. Слід дотримуватись інструкцій виробника щодо очищення пофарбованих поверхонь, щоб не пошкодити фарбу.

Деревне вугілля

Ще один ефективний метод – розставити миски з активованим вугіллям навколо пофарбованого простору. Активоване вугілля має здатність поглинати запахи, в тому числі випари фарби. Миски з вугіллям слід залишити у приміщенні на кілька днів для кращого ефекту.

Харчова сода

Харчова сода – це універсальний побутовий інгредієнт, який також може нейтралізувати запах фарби. Рекомендується насипати соду на килими, оббивку або будь-які інші тканинні поверхні, які могли ввібрати запах фарби. Після кількох годин або ночі необхідно пропилососити, щоб видалити запах.

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