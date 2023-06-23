Найкращі детективні фільми 2018-21 років: сюжет поглинає цілком
Любителі кіно та ентузіасти завжди знаходяться у пошуку фільмів, які пропонують збудження, гострі відчуття та саспенс. UAportal підготував список найкращих детективних фільмів 2018-2021 років, які триматимуть глядача у напрузі.
Дівчина, яка застрягла в павутинні
Рейтинг IMDB: 6.1/10
Жанр: Детектив
Країна: Швеція, США, Канада, Німеччина, Велика Британія
Тривалість: 117 хвилин; Рік: 2018
Продюсер: Елізабет Кантільйон
Номінований на премію "Оскар" 2019 року за найкращі досягнення в галузі зачісок та макіяжу
Молодий комп'ютерний хакер Лісбет Саландер та журналіст Мікаель Блумквіст у пошуках розгадки таємниці потрапляють у павутину шпигунів, кіберзлочинців та корумпованих урядовців.
Дістати ножі
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Детектив
Країна: США; Тривалість: 130 хвилин; Рік: 2019
Продюсер: Ріан Джонсон
Номінація на премію "Оскар" 2020 року за найкращий оригінальний сценарій
Коли відомий кримінальний романіст Харлан Тромбі вмирає одразу після свого 85-річчя, детектив Бенуа Блан викликається розслідувати його смерть. Розпитуючи неблагополучну сім'ю та персонал, Блан виявляє павутину брехні, обману та прихованих мотивів.
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Енола Холмс
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Детектив
Країна: США, Велика Британія; Тривалість: 123 хвилини; Рік: 2020
Продюсер: Мері Парент
Молодша сестра Шерлока Холмса, Енола, вирушає на пошуки розгадки таємниці своєї зниклої матері. Принагідно вона перехитрить свого знаменитого брата-детектива і розкриє змову, яка може змінити перебіг історії.
Диявол у деталях
Рейтинг IMDB: 6.3/10
Жанр: Детектив
Країна: США; Тривалість: 128 хвилин; Рік: 2021
Продюсер: Марк Джонсон
Заступник шерифа Джо "Дік" Дікон вирушає до Лос-Анджелеса для виконання завдання зі збору доказів. Натомість він виявляється втягнутим у пошуки серійного вбивці, який тероризує місто.
Жінка у вікні
Рейтинг IMDB: 5.7/10
Жанр: Детектив
Країна: США; Тривалість: 100 хвилин; Рік: 2021
Продюсер: Скотт Рудін
Психолог із агорафобією Ганна Фокс стає свідком жорстокого злочину, спостерігаючи за сусідами зі своєї нью-йоркської квартири. Намагаючись з'ясувати правду, вона розуміє, що все так, як здається.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
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