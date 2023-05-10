Найкращі екшн фільми 2007-10 років: сюжет неможливо передбачити

UAportal підготував статтю про найкращі екшн-фільми 2007-2010 років. Ці фільми відомі своєю захоплюючою дією, напруженими сценами бійок та захоплюючими сюжетними лініями.

Заручниця

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Бойовик/Трилер

Країна: Франція

Тривалість: 1год 33хв

Рік: 2008

Продюсер: Люк Бессон

Фільм "Заручниця" був номінований на премію MTV Movie Awards 2009 у категорії "Найкраща бійка" та отримав премію "Вибір народу" у номінації "Улюблений екранний поєдинок".

Брайан Міллс, колишній агент ЦРУ, вирушає до Парижа, щоб урятувати свою дочку, викрадену торговцями людьми. Маючи унікальні навички, Браян вступає в бій з викрадачами і всіма, хто стане на його шляху, щоб врятувати дочку.

Район №9

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн / Науково-фантастичний

Країна: Південна Африка

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2009

Продюсер: Пітер Джексон

Фільм "Район №9" був номінований на чотири премії "Оскар", у тому числі за кращу картину та кращий адаптований сценарій.

В альтернативній версії Йоганнесбурга інопланетяни змушені жити в умовах, що нагадують нетрі. Коли урядовий агент заражається інопланетним вірусом, він повинен працювати з інопланетянами, щоб знайти ліки та не стати мішенню для свого власного агентства.

Читайте також: Фільми-біографії 2010-15 років, які вплинули на жанр

Початок

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн / Науково-фантастичний

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 28хв

Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

Фільм "Початок" отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за кращу операторську роботу та кращі візуальні ефекти.

Будинок Кобб – досвідчений злодій, який спеціалізується на крадіжці інформації шляхом проникнення в чужі сни. Коли його наймають для здійснення останнього пограбування, він повинен пройти через безліч верств снів і протистояти своїм внутрішнім демонам, щоб досягти успіху.

Солт

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Екшн/Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2010

Продюсер: Лоренцо ді Бонавентура

Фільм "Солт" був номінований на премію "Оскар" 2011 року за найкращий монтаж звуку.

Агента ЦРУ Евелін Солт звинувачують у тому, що вона російська шпигунка, і вона втікає, щоб очистити своє ім'я. Уникаючи упіймання, вона повинна використовувати свої навички, щоб розкрити велику змову та захистити свого чоловіка.

Нестримні

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Бойовик/Пригоди

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2010

Продюсер: Аві Лернер

Фільм "Нестримні" отримав нагороду "Вибір народу" у номінації "Улюблений бойовик" на церемонії вручення премії "Вибір народу" у 2010 році.

Група найманців на чолі з Барні Россом найнята для повалення диктатора у невеликій південноамериканській провінції. По дорозі вони стикаються із зрадою, несподіваними союзниками та безліччю вибухонебезпечних подій.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !