Найкращі екшн фільми 2007-10 років: сюжет неможливо передбачити
UAportal підготував статтю про найкращі екшн-фільми 2007-2010 років. Ці фільми відомі своєю захоплюючою дією, напруженими сценами бійок та захоплюючими сюжетними лініями.
Заручниця
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Бойовик/Трилер
Країна: Франція
Тривалість: 1год 33хв
Рік: 2008
Продюсер: Люк Бессон
Фільм "Заручниця" був номінований на премію MTV Movie Awards 2009 у категорії "Найкраща бійка" та отримав премію "Вибір народу" у номінації "Улюблений екранний поєдинок".
Брайан Міллс, колишній агент ЦРУ, вирушає до Парижа, щоб урятувати свою дочку, викрадену торговцями людьми. Маючи унікальні навички, Браян вступає в бій з викрадачами і всіма, хто стане на його шляху, щоб врятувати дочку.
Район №9
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Екшн / Науково-фантастичний
Країна: Південна Африка
Тривалість: 1год 52хв
Рік: 2009
Продюсер: Пітер Джексон
Фільм "Район №9" був номінований на чотири премії "Оскар", у тому числі за кращу картину та кращий адаптований сценарій.
В альтернативній версії Йоганнесбурга інопланетяни змушені жити в умовах, що нагадують нетрі. Коли урядовий агент заражається інопланетним вірусом, він повинен працювати з інопланетянами, щоб знайти ліки та не стати мішенню для свого власного агентства.
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Початок
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Екшн / Науково-фантастичний
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 2год 28хв
Рік: 2010
Продюсер: Крістофер Нолан
Фільм "Початок" отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за кращу операторську роботу та кращі візуальні ефекти.
Будинок Кобб – досвідчений злодій, який спеціалізується на крадіжці інформації шляхом проникнення в чужі сни. Коли його наймають для здійснення останнього пограбування, він повинен пройти через безліч верств снів і протистояти своїм внутрішнім демонам, щоб досягти успіху.
Солт
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Екшн/Трилер
Країна: США
Тривалість: 1год 40хв
Рік: 2010
Продюсер: Лоренцо ді Бонавентура
Фільм "Солт" був номінований на премію "Оскар" 2011 року за найкращий монтаж звуку.
Агента ЦРУ Евелін Солт звинувачують у тому, що вона російська шпигунка, і вона втікає, щоб очистити своє ім'я. Уникаючи упіймання, вона повинна використовувати свої навички, щоб розкрити велику змову та захистити свого чоловіка.
Нестримні
Рейтинг IMDB: 6.5
Жанр: Бойовик/Пригоди
Країна: США
Тривалість: 1год 43хв
Рік: 2010
Продюсер: Аві Лернер
Фільм "Нестримні" отримав нагороду "Вибір народу" у номінації "Улюблений бойовик" на церемонії вручення премії "Вибір народу" у 2010 році.
Група найманців на чолі з Барні Россом найнята для повалення диктатора у невеликій південноамериканській провінції. По дорозі вони стикаються із зрадою, несподіваними союзниками та безліччю вибухонебезпечних подій.
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