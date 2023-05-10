Лучшие экшн фильмы 2007-10 годов: сюжет невозможно предугадать

UAportal подготовил статью о лучших экшн-фильмах 2007-2010 годов. Эти фильмы известны своим захватывающим действием, напряженными сценами драк и захватывающими сюжетными линиями.

Заложница

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Боевик/Триллер

Страна: Франция

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2008

Продюсер: Люк Бессон

Фильм "Заложница" был номинирован на премию MTV Movie Awards 2009 в категории "Лучшая драка" и получил премию "Выбор народа" в номинации "Любимый экранный поединок".

Видео дня

Брайан Миллс, бывший агент ЦРУ, отправляется в Париж, чтобы спасти свою дочь, похищенную торговцами людьми. Обладая уникальными навыками, Брайан вступает в схватку с похитителями и всеми, кто встанет на его пути, чтобы спасти дочь.

Район №9

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Экшн / Научно-фантастический

Страна: Южная Африка

Продолжительность: 1ч 52мин

Год: 2009

Продюсер: Питер Джексон

Фильм "Район №9" был номинирован на четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину и лучший адаптированный сценарий.

В альтернативной версии Йоханнесбурга инопланетяне вынуждены жить в условиях, напоминающих трущобы. Когда правительственный агент заражается инопланетным вирусом, он должен работать с инопланетянами, чтобы найти лекарство и не стать мишенью для своего собственного агентства.

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Начало

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн / Научно-фантастический

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 2ч 28мин

Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Начало" получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты.

Дом Кобб – опытный вор, специализирующийся на краже информации путем проникновения в чужие сны. Когда его нанимают для совершения последнего ограбления, он должен пройти через множество слоев снов и противостоять своим внутренним демонам, чтобы добиться успеха.

Солт

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Экшн/Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2010

Продюсер: Лоренцо ди Бонавентура

Фильм "Солт" был номинирован на премию "Оскар" 2011 года за лучший монтаж звука.

Агента ЦРУ Эвелин Солт обвиняют в том, что она русская шпионка, и она пускается в бега, чтобы очистить свое имя. Избегая поимки, она должна использовать свои навыки, чтобы раскрыть большой заговор и защитить своего мужа.

Неудержимые

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Боевик/Приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 43мин

Год: 2010

Продюсер: Ави Лернер

Фильм "Неудержимые" получил награду "Выбор народа" в номинации "Любимый боевик" на церемонии вручения премии "Выбор народа" в 2010 году.

Группа наемников во главе с Барни Россом нанята для свержения диктатора в небольшой южно-американской провинции. По пути они сталкиваются с предательством, неожиданными союзниками и множеством взрывоопасных событий.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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