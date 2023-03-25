Найкращі екшн фільми 2010-х років: сюжет захоплює напругою

2010-і роки стали десятиліттям новаторських фільмів, причому одні з фільмів, що найбільш запам'ятовуються, були зняті в жанрі екшн. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів цього періоду.

Темний лицар: Відродження легенди

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Екшн

Країна: США; Тривалість: 2ч 45хв; Рік: 2012

Продюсер: Крістофер Нолан

Через вісім років після того, як Бетмен взяв на себе провину за злочини Двуликого, новий лідер терористів на ім'я Бейн переповнює ряди найкращих мешканців Готема і починає напад на спадщину Брюса Уейна та місто, яке він поклявся захищати. Щоб урятувати Готем-сіті від руйнування, Бетмен повинен прийняти свою долю і виступити проти Бейна в останній битві, яка визначить їхню долю.

Рейд

IMDB Рейтинг: 7.7/10

Жанр: Екшн

Країна: Індонезія; Тривалість: 1 година 40 хвилин; Рік: 2011

Продюсер: Гарет Еванс

Команда спецназу під керівництвом Рами відправляється в напівзруйнований житловий квартал, який контролює Тама Ріяді, могутній наркобарон. Щоб виконати завдання, вони мають протистояти банді безжальних вбивць Тами, які не зупиняться ні перед чим, щоб захистити свого лідера. Коли час на кінець і вихід немає, чи зможуть Рама та його команда протриматися досить довго, щоб виконати свою місію?

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Рейд 2

IMDB Рейтинг: 7/10

Жанр: Екшн

Країна: Індонезія; Тривалість: 2год 30хв; Рік: 2014

Продюсер: Гарет Еванс.

Переживши свою першу зустріч із злочинним світом Джакарти, поліцейський-новачок Рама виявляється завербованим в антикорупційну групу, якій доручено знищити корумпованих офіцерів департаменту поліції Джакарти. Він робить це, працюючи під прикриттям та впроваджуючись у місцеві бандитські розбірки між угрупованнями Бангун та Уко, які підкоряються могутньому кримінальному авторитету Беджо. Пробираючись через складне павутиння брехні та обману, що оточує обидві угруповання, Рама має знайти способи не тільки залишитися живими, а й наблизити правосуддя, не видаючи себе!

Вибухова блондинка

IMDB рейтинг 6/10

Жанр: Екшн, містерія, трилер

Країна: США; Тривалість: 1ч 55м; Рік: 2017

Продюсер: Девід Лейтч

Після смерті колеги, агента МІ-6, який працює під прикриттям у Берліні, Лоррейн Бротон доручено розслідувати справу вбивці, уникаючи виявлення агентів КДБ, які прагнуть схопити її. Пробираючись через небезпечне павутиння брехні та обману, навколишню справу, Лоррейн повинна використовувати всі наявні навички, якщо вона хоче розкрити правду про загадкові обставини смерті і не потрапити!

Місія нездійсненна: Наслідки

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Екшн, пригоди

Країна: США; Тривалість: 2ч 27м; Рік: 2018

Продюсер: Крістофер МакКуоррі

Коли місія пішла не за планом і призвела до можливої ядерної катастрофи, що насувається на обрій, Ітан Хант повинен наввипередки з часом запобігти катастрофі... Разом зі знайомими союзниками, включаючи Бенджі Данна, Лютера Стікелла та Ільзу Фауст, Ітан вирушає в подорож, повну небезпек і несподіванок, які можуть означати або порятунок, або загибель, залежно від успіху чи невдачі!

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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