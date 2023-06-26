Найкращі екшн фільми останніх років: пориньте в драйв

У світі фільмів у жанрі екшн хвилювання не знає меж, і UAportal підготував добірку адреналінових фільмів, які демонструють найкращі твори цього жанру. Від захоплюючих дух погонь до епічних битв – ці фільми підкорили глядачів у всьому світі та здобули визнання критиків.

Людина-павук: Вдалині від дому

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Джон Уоттс

У фільмі "Людина-павук: Вдалині від дому" Пітер Паркеремб вирушає на літні канікули до Європи разом зі своїми друзями. Однак його плани на відпочинок порушуються, коли він неохоче погоджується допомогти Ніку Ф'юрі розкрити таємницю стихійних істот, що сіють хаос по всьому континенту. У ролі Людини-павука Пітер стикається з новими труднощами і протистоїть новому могутньому ворогові на ім'я Містеріо.

Форсаж: Хоббс та Шоу

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Екшн, Пригоди

Країна: США

Тривалість: 2год 17хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Девід Лейтч

"Форсаж: Хоббс і Шоу" поєднує двох культових персонажів, Люка Хоббса та Декарда Шоу, у високопробній, глобальній місії. Коли кібер-генетично посилений терорист загрожує людству, малоймовірний дует має відкинути свої розбіжності та працювати разом, щоб урятувати світ. Насичений вибуховими сценами, що захоплюють дух автомобільними погонами та гумористичними жартами, цей фільм є ідеальним поєднанням адреналіну та розваги.

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Термінатор: Темні долі

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2019

Головний продюсер: Тім Міллер

"Термінатор: Темні долі" є продовженням культового фільму "Термінатор 2: Судний день". Через десятиліття після перемоги Сари Коннор над Скайнетом новий, вдосконалений Термінатор вирушає в минуле, щоб знищити Дені Рамос, молоду жінку, яка зберігає ключ до майбутнього. Разом із Грейс та Термінатором Т-800 Сара має захистити Дені за будь-яку ціну.

Трейлер Рейк: Операція з порятунку

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Екшн, Трилер

Країна: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Джо Руссо

Фільм "Трейлер Рейк: Операція з порятунку" розповідає про Тайлера Рейка, найманця чорного ринку з непростим минулим, якого приваблюють для порятунку Ові Махаджана-молодшого, викраденого сина кримінального авторитету, який перебуває у в'язниці. Опинившись у небезпечному злочинному світі наркоторговців у Бангладеш, Тайлер пробирається крізь павутину зрад і стикається з безжальними ворогами наввипередки з часом, щоб виконати завдання.

Довід

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Екшн, Наукова фантастика, Трилер

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 2год 30хв

Рік: 2020

Головний продюсер: Крістофер Нолан

Фільм "Довід" відправляє глядачів у захоплюючу подорож через маніпуляцію часом та шпигунство. Головний герой, озброєний одним словом "Довід", приступає до виконання місії щодо запобігання глобальній катастрофі, яка може повернути назад протягом часу. Орієнтуючись у сутінковому світі міжнародного шпигунства, він об'єднується з Нілом, щоб розкрити секрети інверсії та протистояти небезпечному російському олігарху Андрію Сатору.

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