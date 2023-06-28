Найкращі фантастичні фільми 2018 року, які ви могли пропустити: варто переглянути обов'язково

UAportal підготував колекцію найчарівніших фантастичних фільмів 2018 року, кожен з яких пропонує унікальний світ. Приготуйтеся вирушити в захоплюючу подорож, зустрітися з міфічними істотами і знову відкрити для себе магію кіно.

Аквамен

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 23 хвилини

Рік зробити: 2018

Головний продюсер Warner Bros. Pictures

Пориньте у водну пригоду разом з Артуром Каррі, також відомим як Аквамен. Народжений на суші та в морі, Артур має прийняти свою долю як справжній спадкоємець підводного царства Атлантиди. Коли на карту поставлено долю обох світів, він має пройти через підступні води, протистояти стародавнім суперникам та розкрити свій справжній потенціал.

Фантастичні тварюки і де вони мешкають

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Фентезі

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 2 години 14 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер Warner Bros. Pictures

Поверніться до чарівного світу Гаррі Поттера з фільмом "Фантастичні тварюки і де вони мешкають". Дія фільму розгортається в 1927 році, і це захоплююче продовження оповідає про пригоди Ньюта Скамандера, який разом із молодим Альбусом Дамблдором намагається завадити зловісним планам темного чарівника Гріндельвальда. Від шумних вулиць Парижа до прихованих від очей людей чарівного світу Ньют повинен протистояти небезпечним істотам, створювати несподівані союзи і захищати секрети, які можуть змінити майбутнє.

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Хроніки хижих міст

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Фантастика

Країна виробництва: США, Нова Зеландія

Тривалість: 2 години 8 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Universal Pictures

У світі, спустошеному "Шістдесятихвилинною війною", міста перетворилися на мобільні фортеці, які блукають пустками, поглинаючи невеликі поселення заради ресурсів. Фільм "Хроніки хижих міст" розповідає про подорож Тома Нетсворті та Хестер Шоу, дуету, який розкриває смертельну змову, здатну перевернути світ. Розгадуючи секрети постапокаліптичного суспільства, вони мають подолати підступні ландшафти, зіткнутися з грізними супротивниками та кинути виклик статусу-кво.

Таємниця будинку з годинником

Рейтинг IMDb: 6.0/10

Жанр: Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 45 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Amblin Entertainment

Пориньте в таємничий і чарівний світ "Таємниця будинку з годинником". Льюїс, юний сирота, переїжджає до старого особняка свого ексцентричного дядька, але виявляє, що в ньому зберігається чарівний секрет. За допомогою своєї енергійної сусідки Роуз та дядька, химерного та загадкового чаклуна Джонатана Барнавельта, Льюїс вирушає у захоплюючу подорож, щоб розкрити приховані сили вдома. Пробираючись по зачарованим коридорам, зіштовхуючись з пустотливими істотами і розгадуючи таємницю годин, що цокає, Льюїс повинен набратися хоробрості і прийняти свої новонабуті магічні здібності.

Мері Поппінс повертається

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 10 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Walt Disney Pictures

Поверніться у Вишневий провулок разом із усіма улюбленою чарівною нянею у фільмі "Мері Поппінс повертається". Дія цього чудового сіквела відбувається в Лондоні 1930-х років, коли подорослішали Майкл і Джейн Бенкс стикаються з особистими труднощами та втратою дитячих чудес. Мері Поппінс, яка вкотре прилетіла з вітром, допомагає сім'ї Бенкс наново відкрити для себе радість, уяву та силу кохання.

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