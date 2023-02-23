Найкращі фільми з жанру драма, що вийшли у 2018-20 роках

Жанр драми запропонував нам кілька чудових фільмів за останні кілька років. UAportal підготував цікаву добірку найкращих, що вийшли у період з 2018 по 2020 рік.

Кожен фільм був ретельно відібраний на основі рейтингу IMDB, який знаходиться в діапазоні 8-9. Ось п'ять найкращих фільмів, які варто подивитися:

1. Паразити

Рейтинг IMDB: 8.6/10; Жанр: Драма; Країна: Південна Корея; Тривалість: 2год 12хв; Рік виконання: 2019; Продюсер: CJ Entertainment.

Фільм "Паразит" розповідає історію двох сімей, чиї життя переплітаються, коли обидві намагаються звести кінці з кінцями в сучасній Південній Кореї. У фільмі розглядаються такі теми, як бідність, класовий поділ та сімейна динаміка, а також дається уявлення про те, як їх можна дослідити у кіно. Фільм був удостоєний чотирьох премій "Оскар", включаючи премію за найкращу картину, на 92-й церемонії вручення премії "Оскар", ставши першим в історії фільмом іноземною мовою, який отримав цю нагороду.

2. Рома

Рейтинг IMDB: 8/10; Жанр: Драма; Країна Мексика; Тривалість 2год 15хв; Рік виходу 2018; Виробник Netflix

Фільм "Рома" – це напівавтобіографічна розповідь режисера Альфонсо Куарона про його виховання в Мехіко 1970-х років на тлі політичних потрясінь та соціальних змін у всій Латинській Америці того часу. Через свій особистий об'єктив Куарон досліджує універсальні теми, такі як ідентичність, сімейні стосунки та боротьба за дорослішання, з справжністю та гостротою, що принесло йому два "Оскари" за кращу режисуру та кращу операторську роботу на 91-й церемонії вручення премії Академії.

3. Історія шлюбу

IMDB Rating: 8.1/10; Жанр: Драма; Країна: США; Тривалість 2год 17хв; Рік виходу 2019; Виробник Netflix

Історія шлюбу – це несамовито чесний погляд на розпад шлюбу з обох боків, знятий режисером Ноа Баумбахом з Адамом Драйвером та Скарлетт Йоханссон у головних ролях. Фільм слідує за парою, яка проходить через складності розлучення, кожен із них примиряється з тим, що їхні стосунки змінилися назавжди, і намагається зрозуміти, що буде далі. Фільм отримав шість номінацій на премію "Оскар", у тому числі у категорії "Найкраща картина" на 92-й церемонії.

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4. Портрет дівчини у вогні

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Драма; Країна Франція-Бельгія-Італія; Тривалість 2год 00хв; Рік випуску 2019; Продюсер "Curiosa Films".

Портрет дівчини у вогні – вишукана французька романтична драма, що розповідає про художника XVIII століття, якому доручили написати портрет жінки проти її волі, щоб видати її заміж за іншого чоловіка. Ми стежимо за Маріанною, яка закохується у свою підопічну Елоїзу, намагаючись намалювати її, не розкриваючи своїх почуттів до жінки, чиє життя вона збирається кардинально змінити через свій майстерний обман. Номіновано на дві премії "Оскар" на церемонії 2020 року, у тому числі як найкращий фільм іноземною мовою.

5. Маленькі жінки

IMDB Rating: 8/10; Жанр: Драма; США, Великобританія; Тривалість 2год 15хв; Рік випуску 2019; Виробник Sony Pictures.

Маленькі жінки – це екранізація Гретой Гервіг класичного роману Луїзи Мей Олкотт 1868 року про чотирьох сестер – Мег, Джо, Бет та Емі. Дівчата стають повнолітніми під час громадянської війни в Америці, тоді як їхній батько бере участь у військових діях, а мати намагається утримати їх разом в умовах фінансових труднощів і тиску суспільства.

Воно змушує виходити заміж за багатих чоловіків замість того, щоб слідувати своїм творчим мріям або амбіціям, що виходять за межі загальноприйнятих норм, встановлених суспільством Нової Англії 19 століття. Фільм був номінований на шість премій "Оскар" на церемонії 2020 року, включаючи "Найкращу картину".

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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