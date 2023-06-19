Найкращі фільми про супергероїв, які вразять всіх

UAportal підготував добірку фільмів, які визначають жанр супергероїв. Ці картини вразили критиків та глядачів.

Нові мутанти

Рейтинг IMDB: 5.3/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 1 година 34 хвилини

Рік: 2020

Головний продюсер: Marvel Entertainment

"Нові мутанти" розповідає про групу молодих мутантів, які перебувають у полоні на секретному об'єкті. Відкривши свої унікальні здібності, вони повинні протистояти своїм внутрішнім демонам, борючись зі зловісною силою, яка загрожує їхньому життю. Цей фільм із захоплюючими бойовими діями та нотками жаху досліджує шлях цих незвичайних людей, поки вони орієнтуються у своїх здібностях та борються за свою свободу.

Безсмертна гвардія

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 2 години 5 хвилин

Рік: 2020

Головний продюсер: Skydance Media

У фільмі "Безсмертна гвардія" група безсмертних найманців бореться у тіні, щоб захистити світ від тих, хто прагне використати їхні сили. На чолі із загадковим воїном Енді вони стикаються з новою загрозою, яка може розкрити їхній секрет і поставити під загрозу їхнє існування. Захоплюючий екшн, що змушує задуматися про безсмертя та самопожертву.

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Чорна вдова

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 2 години 14 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Marvel Studios

Фільм "Чорна вдова" розповідає нерозказану історію Наташі Романофф, також відомої як Чорна вдова, колишньої російської шпигунки, що стала Мстителем. Дія розгортається між подіями фільмів "Капітан Америка: Громадянська війна" та "Месники: Війна нескінченності", фільм розповідає про Наталю, яка стикається зі своїм минулим і возз'єднується зі старими союзниками. Зіткнувшись з небезпечними ворогами і розкривши темні секрети, вона має протистояти зруйнованим узам своєї історії та прийняти своє героїчне призначення.

Ліга справедливості Зака Снайдера

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 4 години 2 хвилини

Рік: 2021

Головний продюсер: DC Films

У "Ліга справедливості Зака Снайдера" Зака Снайдера зібралися культові супергерої DC - Супермен, Бетмен, Чудо-жінка, Аквамен, Кіборг і Флеш - і вступили в епічну битву за порятунок світу від давньої та могутньої загрози. Ця режисерська версія представляє сміливе бачення того, як герої поєднують свої сили, демонструючи свої індивідуальні достоїнства та колективну міць. Завдяки збільшеному хронометражу фільм дозволяє глибше вивчити їхні подорожі, пропонуючи шанувальникам як ніколи раніше розгалужену сагу супергероїв.

Мортал Комбат

Рейтинг IMDB: 6.1/10

Жанр: Супергерой

Країна: США

Тривалість: 1 година 50 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Головний продюсер: New Line Cinema

Заснований на улюбленій відеоігровій франшизі, фільм "Мортал Комбат" переносить глядачів у царство, де чемпіони з різних вимірів борються на стародавньому турнірі. Коли над Землею нависла загроза знищення, група обраних бійців повинна виявити свої надприродні здібності та вступити у напружені бої із противниками.

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