Найкращі фільми допоможуть створити ідеальний вечір на побаченні

Кіно – це чудовий спосіб провести час із близькими людьми та насолодитися гарною історією. У цій статті UAportal підготував список із п'яти фільмів 2003-2007 років, які ідеально підходять для вечора побачень.

Щоденник пам'яті

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Романтика/Драма

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2004

Продюсер: Лінн Харріс

У 1940-х роках у Південній Кароліні робітник млина Ной закохується в багату дівчину Аллі. Їх розлучають батьки, але Ной ніколи не забуває її. Через роки вони знову зустрічаються, але Аллі заручена з іншим чоловіком. Ной повинен повернути її, поки не стало надто пізно.

Горбата гора

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Романтика/Драма

Країна: США

Тривалість: 2год 14хв

Рік: 2005

Продюсер: Діана Оссана

Енніс Дель Мар та Джек Твіст наймаються пасти овець у Вайомінгу. Між ними виникає сильний зв'язок, який переростає у пристрасний роман. Однак вони змушені зберігати свої стосунки в таємниці на той час і в тому місці, де гомосексуалізм не прийнятий. Минають роки, і їм доводиться боротися з наслідками свого кохання.

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Гордість та упередження

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Романтика/Драма

Країна: Велика Британія

Тривалість: 2год 9хв

Рік: 2005

Продюсер: Тім Беван

В Англії 19 століття сім'я Беннет зосереджена на пошуку потрібних чоловіків для своїх дочок. Коли багатий містер Бінглі переїжджає до сусіднього будинку, місіс Беннет має намір видати за нього заміж одну зі своїх дівчат. Тим часом гордий містер Дарсі привертає увагу палкою Елізабет Беннет, але перше враження одне про одного у них не найсприятливіше. У міру того, як вони впізнають один одного краще, їх почуття починають змінюватися.

Вічне сяйво чистого розуму

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Романтика / Науково-фантастичний

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2004

Продюсер: Ентоні Брегман

У Джоела та Клементини були пристрасні, бурхливі стосунки, які закінчилися плачевно. Коли Клементіна стирає всі спогади про Джоел зі своєї свідомості, Джоел вирішує пройти ту саму процедуру. Спогади зникають один за одним, він розуміє, що все ще любить Клементіна, і намагається зберегти їхні стосунки.

Спокута

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Драма/Романтика

Країна: Велика Британія

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2007

Продюсер: Тім Беван

У 1935 році в Англії 13-річна Брайоні звинувачує коханця своєї сестри Роббі у злочині, якого він не робив. Роббі відправляють у в'язницю, а Брайоні проводить решту життя, намагаючись спокутувати свою помилку. Через роки вона розмірковує про події, що призвели до її звинувачення, і намагається все виправити.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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