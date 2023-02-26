Найкращі мультфільми з 2017 по 2021 рік: слід подивитися всією сім'єю

UAportal підготував добірку найкращих мультфільмів, випущених у період з 2017 по 2021 роки. Якщо ви коли-небудь цікавилися, які фільми подивитися за останні кілька років, ці мультики ідеально підійдуть для сімейного перегляду.

1. "Коко" (2017)

IMDB рейтинг 8.5; Жанр – пригоди/фентезі; Країна: США; Тривалість – 105 хвилин; Рік виробництва – 2017; Продюсер – Лі Ункріч, Дарла К. Андерсон

Фільм розповідає незвичайну історію про Мігела, 12-річного мексиканського хлопчика, який мріє стати музикантом, незважаючи на заборону на музику, яка існувала в його сім'ї протягом багатьох поколінь. Він вирушає в пригоду в Країну мертвих, де йому відкриваються дивовижні таємниці про його предків і про нього самого, а також цінні уроки про те, як слідувати своїй мрії, якою б важкодоступною вона часом не здавалася.

2. "Людина-павук: Через всесвіт"

IMDB Rating 8.4; Жанр - анімація/бойовик/пригоди; Країна: США; Тривалість – 117 хвилин; Рік виробництва – 2018; Продюсер – Боб Персічетті, Пітер Ремсі, Родні Ротман

Цей фільм розповідає про Майлза Моралеса, якого затягує у мультивсесвіт, де існує безліч версій Людей-павуків з різних вимірів, які мають працювати разом, щоб врятувати всесвіт від руйнування. Це неймовірно вражаючий мультфільм, який чудово передає те, як це – бути супергероєм, з великою кількістю гумору та душевних моментів на додаток до захоплюючих екшн-сценів.

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3. "Історія іграшок 4" (2019)

IMDB рейтинг 8.1; Жанр – пригоди/анімація/комедія; Країна: США; Тривалість – 100 хвилин; Рік виробництва – 2019; Продюсер – Джош Кулі

У четвертій частині улюбленої серії "Історія іграшок" Вуді та його друзі вирушають у сміливу подорож на незвідану територію, коли Форкі, одна з нових іграшок Бонні, втікає під час поїздки, і вони повинні знайти його, доки не стало надто пізно! У цьому фільмі є всі складові, які зробили попередні фільми великими, такі як гумор, персонажі, що запам'ятовуються, і емоційна історія про дружбу.

4. "Душа" (2020)

IMDB рейтинг 8.3; Жанр – анімація/пригоди/комедія; Країна: США; Тривалість – 100 хвилин; Рік виробництва – 2020; Продюсер – Піт Доктер, Дана Мюррей

Цей фільм розповідає про Джо Гарднера, вчителя музики середньої школи, який отримав можливість виступити на сцені найпрестижнішого джаз-клубу міста, але в результаті його душа відокремлюється від тіла після досвіду. У фільмі він вирушає у незвичайну подорож до інших світів, де отримує цінні уроки про життя та смерть та шукає шлях додому.

5. "Сімейка Крудс: Новосілля" (2020)

IMDB рейтинг 7.9; Жанр – анімація/пригоди/комедія; Країна: США; Тривалість – 95 хвилин; Рік виробництва – 2020; Продюсер – Кріс Сандерс, Кірк ДеМікко

Продовження хітового фільму 2013 року "Сімейка Крудс" розповідає про доісторичну родину, яка відкриває новий світ, сповнений фантастичних істот, і змушена боротися з іншою родиною за контроль над ним. Фільм сповнений фізичної комедії, авантюрного духу та щирих моментів, які змусять вас сміятися та плакати одночасно!

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих та мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному. Стрічки додадуть мотивацію вашого життя і, можливо, спонукають вас до завершення давно запланованих ідей.

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