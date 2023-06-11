Найкращі пост-апокаліптичні фільми, які підкорили глядачів

Постапокаліптичний жанр підкорив глядачів своїм похмурим, але захоплюючим зображенням світу, спустошеного катастрофою. UAportal підготував захоплюючу добірку постапокаліптичних фільмів 2018-2021 років, які занурять вас у пустельні пейзажі, напружену боротьбу за виживання та примушують задуматися сюжети.

ІO

Рейтинг IMDB: 4.7/10

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: США

Тривалість: 96 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Джонатан Гальперін

У фільмі "ІО" токсична атмосфера змушує людство покинути Землю заради одного з місяців Юпітера. Сем Волден, рішучий молодий вчений, залишається на Землі в боротьбі з часом, щоб знайти вирішення проблеми. Як останній вижив, щосили намагається зберегти надію серед пустельного ландшафту.

Все змінюється, коли з'являється незнайомець на ім'я Міка, який кидає виклик переконанням та запалює іскру можливості. Разом вони вирушають у небезпечну подорож у пошуках відповідей та надії у залишках зруйнованого світу.

Дитя робота

Рейтинг IMDB: 6.7/10

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Тімоті Уайт

"Дитя робота" знайомить нас зі світом, де людство стоїть на межі вимирання. Молода дівчина на ім'я Дочка виховується у підземному комплексі дбайливим андроїдом на ім'я Мати. Головна мета Матері – заселити Землю та відновити суспільство.

Коли з'являється незнайомка, довіра Дочки до Матері починає руйнуватися, що призводить до одкровення, яке ставить під сумнів усе, що вона коли-небудь знала. Дізнавшись правду про зовнішній світ, Дочка має зорієнтуватися у небезпечному та невизначеному майбутньому. З суперечливою лояльністю та долею людства у своїх руках, вона починає пошуки ідентичності та незалежності.

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Платформа

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: Іспанія

Тривалість: 94 хвилини

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: Карлос Хуарес

"Платформа" переносить нас у майбутнє, де ув'язнені утримуються у вертикальній в'язниці під назвою "Яма". На кожному рівні в'язниці перебуває по дві людини, і щодня рівнями спускається платформа з їжею. Однак у міру того, як вона спускається вниз, їжі стає все менше, внаслідок чого ув'язнені нижніх рівнів стикаються з нестачею та розпачом.

Горенг, новий ув'язнений, опиняється у пастці цієї безжальної ієрархії і змушений орієнтуватися у жорстоких реаліях "Ями". Спускаючись рівнями, Горенг стає свідком дегуманізуючого впливу дефіциту і те, на що готові піти люди, щоб вижити.

Поїзд у Пусан: Острів

Рейтинг IMDB: 6.0/10

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: Південна Корея

Тривалість: 116 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Ен Сан Хо

"Потяг у Пусан: Півострів" відбувається через чотири роки після подій гучного фільму "Потяг до Пусана". Корейський півострів заполонили орди зомбі, і колишній солдат на ім'я Чжун Сок вирушає на небезпечне завдання повернути цінне майно.

Коли Чжун Сок і його команда вирушають на територію, що кишить зомбі, вони стикаються не тільки з невблаганним нежиттю, але й з людьми, які вижили, які вдаються до безжальних заходів заради власного виживання. Серед хаосу людяність Чжун Сока піддається випробуванню на міцність, оскільки він стикається з минулим і бореться за захист себе.

Той, що біжить у лабіринті: Ліки від смерті

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: США

Тривалість: 142 хвилини

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Вік Годфрі

"Той, що біжить у лабіринті: Ліки від смерті" – захоплююче завершення трилогії "Той, що біжить у лабіринті". Дія відбувається в антиутопічному майбутньому, Томас та його товариші Глейдери продовжують боротьбу проти деспотичної організації, відомої як WCKD.

Їхня місія – врятувати захоплених друзів та знайти ліки від смертельного вірусу Flare. Подолаючи підступні ландшафти і зіштовхуючись із грізними перешкодами, Томас та його союзники вирушають у небезпечну подорож у серце оплоту WCKD – Останнє місто. По дорозі вони розкривають секрети, що шокують, і укладають несподівані спілки. Часу залишається все менше, адже доля їхніх друзів та майбутнє людства висять на волосині.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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