Найкращі сімейні фільми 2018 року: проведіть вечір приємно

UAportal підготував список найкращих сімейних фільмів, що вийшли у 2018 році. Усі представлені фільми мають рейтинг IMDB 7,5 та вище.

Суперсімейка 2

У цьому фільмі студії Pixar Animation Studios у ролях родини Парр знялися Холлі Хантер, Крейг Т. Нельсон, Сара Вауелл та Хак Мілнер. Фільм розповідає про їхні пригоди, коли вони намагаються відновити мир та нормальне життя у всьому світі. З рейтингом IMDB 8,2, "Суперссімейка 2", безсумнівно, стане приємною розвагою для глядачів різного віку.

Крістофер Робін

Дія цього фільму Disney з Юеном МакГрегором у головній ролі відбувається у післявоєнній Англії, де Крістофер бореться з дорослим життям та стресом на роботі. Коли Вінні-Пух зненацька знову з'являється в його житті, він захоплює його в подорож за спогадами дитинства, яка виявиться чарівною для них обох. З рейтингом IMDB 7,5 цей фільм обов'язково викличе ностальгію у глядачів як молодшого, так і старшого віку.

Монстри на канікулах 3: Море кличе

У цьому анімаційному фільмі Sony Pictures Animation Адам Сендлер грає роль графа Дракули, який вирішує взяти свою дочку Мевіс до круїзу на літні канікули разом з іншими монстрами з готелю "Трансільванія". По дорозі вони зустрічають нових істот та відкривають секрети свого минулого. З рейтингом IMDB 6,7 цей фільм, поза сумнівом, забезпечить багато сміху для сімейної аудиторії, яка шукає веселих розваг.

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Аквамен

У цьому фільмі компанії Warner Bros Джейсон Момоа грає роль Аквамена, який повинен зупинити підводну війну між двома ворогуючими королівствами, доки вона не знищила цивілізацію атлантів. По дорозі він має битися з такими могутніми ворогами, як Чорна Манта та Хазяїн Океану, а також знайти кохання з Мерою, яку грає Ембер Херд. З рейтингом IMDB 7,6 ця екранізація DC Comics пропонує шанувальникам безліч екшн-сцен.

Мері Поппінс повертається

У сюжеті фільму компанії Walt Disney Pictures Мері Поппінс повертається, щоб допомогти своєму старому другові Майклу Бенксу, який вже виріс і має трьох власних дітей, які мешкають у Лондоні в той час, коли місту загрожують фінансові проблеми. Емілі Блант грає Мері Поппінс у цій музичній пригоді з вражаючим акторським складом, включаючи Лін-Мануеля Міранду та Меріл Стріп, що дозволило фільму отримати рейтинг IMDB 7,5.

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