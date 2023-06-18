Найкращі серіали для перегляду з дівчиною: проведіть час приємно

UAportal підготував добірку із п'яти рекомендованих серіалів для перегляду з дівчиною чи хлопцем. Приготуйтеся до сюжетів, що інтригують, незабутніх персонажів і захоплюючих світів.

Дуже дивні справи

Рейтинг IMDB: 8.7/10

Жанр: Таємниця, Наукова фантастика, Жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 50-60 хвилин на епізод

Рік зробити: 2016

Головний продюсер: Метт Даффер, Рос Даффер

Серіал "Дуже дивні справи" переносить нас у 1980-і роки до вигаданого містечка Хокінс, штат Індіана. Коли маленький хлопчик таємниче зникає, його друзі вирушають у захоплюючу пригоду, в якій беруть участь надприродні сили, секретні урядові експерименти та паралельний вимір, відомий як Перевернутий світ. Цей ностальгічний та напружений серіал ідеально поєднує в собі елементи таємниці, наукової фантастики та жахів, тримаючи глядачів у напрузі.

Статеве виховання

Рейтинг IMDB: 8.3/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 45-60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2019 – теперішній час

Головний продюсер: Лорі Нанн

Серіал "Статеве виховання" розповідає про подорож Отіса Мілберна, незграбного учня середньої школи, мати якого працює секс-терапевтом. За допомогою своїх унікальних знань та групи друзів Отіс організує у школі підпільну клініку секс-терапії, проходячи через складнощі стосунків, кохання та підліткового віку. Цей дивовижний і щирий серіал досліджує теми самобутності, самопізнання та проблем дорослішання.

Читайте також: Найкращі фантастичні фільми десятиліття

Академія Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 45-60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Стів Блекман

"Академія Амбрелла" знайомить нас із неблагополучною родиною супергероїв, які возз'єднуються після смерті прийомного батька. Розкриваючи таємниці, що шокують, і стикаючись з погрозами, розлучені брати і сестри повинні подолати свої розбіжності і працювати разом, щоб врятувати світ. Завдяки переконливим персонажам, захоплюючим сюжетним поворотам та похмурому гумору, цей насичений подіями серіал – справжній атракціон на американських гірках.

Бріджертони

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Драма, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 55-75 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Кріс Ван Дусен

"Бріджертони" запрошує глядачів у чарівний світ Лондона епохи Регентства, де розгортається життя та любов аристократичної родини Бріджертон. Ця захоплююча драма розповідає про романтичні пошуки, скандали та суспільні інтриги сестри Бріджертона, Дафни, коли вона освоює конкурентний шлюбний ринок.

З появою загадкового і чарівного герцога Гастінгса їх життя переплітаються у пристрасному романі, який кидає виклик суспільним нормам. Від розкішних бальних залів до скандальних колонок пліток, "Бріджертони" зачаровує глядачів своєю розкішною обстановкою, переконливими персонажами та чудовим поєднанням романтики та драми.

Ти

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Кримінал, Драма, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 45-50 хвилин на епізод

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Грег Берланті, Сірка Гембл

"Ти" занурює у темний і збочений розум Джо Голдберга, привабливого, але неспокійного продавця книгарні, який закохується у різних жінок. Завдяки своїй збоченій одержимості та використанню соціальних мереж, прагнення Джо до кохання приймає зловісний оборот, і він вдається до крайніх заходів, щоб усунути всіх, хто стоїть на його шляху. Цей захоплюючий психологічний трилер досліджує теми одержимості, ідентичності та розмитих кордонів між любов'ю та контролем.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !