Найкращі шкільні фільми останніх років: чудова добірка для спільного перегляду з друзями
UAportal підготував добірку фільмів про школу, знятих у 2010-2015 роках. Переглядаючи ці кіношедеври, ви зануритеся в складнощі підліткового життя, а також побачите злети й падіння дружби, романтики та самопізнання в шкільному середовищі.
"Переваги скромників"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика
Країна: США
Тривалість: 102 хв
Рік: 2012
Головний продюсер: Джон Малкович
Інтроверт Чарлі, який долає виклики середньої школи, бореться зі своїм психологічним здоров'ям та травматичним минулим. Завдяки дружбі з харизматичними старшокласниками Семом і Патріком, головний герой потрапляє в нові пригоди, відкриває для себе силу любові й дружби, а також вчиться приймати свою власну ідентичність.
"Винні зірки"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Школа, драма, мелодрама, романтика
Країна: США
Тривалість: 126 хв
Рік: 2014
Головний продюсер: Вік Годфрі
Хейзел й Оґастус, двоє підлітків, які хворі на рак, знайомляться на зустрічі групи для підтримки людей з проблемами зі здоров'ям. Коли їхні стосунки почали розвиватися, вони вирушають у подорож кохання та самопізнання, попри обмеження, які накладає їхня хвороба. Разом пара насолоджується швидкоплинними моментами життя.
"Відмінниця легкої поведінки"
Рейтинг IMDB: 7.0
Жанр: Школа, комедія, романтика
Країна: США
Тривалість: 92 хв
Рік: 2010
Головний продюсер: Занн Девайн
Олів – старшокласниця, яка, після невинної брехні про втрату цноти, опиняється в павутинні чуток і шкільних драм. Дівчина намагається впоратися зі своєю новоспеченою славою, долаючи складнощі, пов'язані з репутацією, коханням і розмитими межами між правдою та сприйняттям.
"Одержимість"
Рейтинг IMDB: 8.5
Жанр: Школа, драма, музика
Країна: США
Тривалість: 107 хв
Рік: 2014
Головний продюсер: Джейсон Блум
Ендрю – амбітний барабанщик, який навчається в престижній музичній консерваторії, зіштовхується з невблаганним і вимогливим викладачем музики Теренсом Флетчером. Прагнення головного героя до величі змушує застосовувати своєрідні методи боротьби з жертвами, аби досягнути своїх мрій.
"Соціальна мережа"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Школа, драма, біографія
Країна: США
Тривалість: 120 хв
Рік: 2010
Головний продюсер: Скотт Рудін
Цей фільм розповідає історію заснування Facebook, а також – бурхливого шляху його творця – Марка Цукерберга. Сюжет розгортається в стінах елітних університетів та заглиблюється у складнощі амбіцій, зради й суспільного впливу революції соціальних мереж.
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