Найкращі супергеройські серіали: неможливо відірватися
UAportal підготував огляд найкращих супергеройських серіалів, випущених у період з 2010 по 2015 рік. Ці серіали здобули широку популярність і вплинули на телевізійну індустрію.
Флеш
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Супергерой
Країна: США
Тривалість: 7 сезонів, 134 епізоди
Рік: 2014-2021
Продюсер: Грег Берланті
Нагороди: Серіал "Флеш" отримав безліч нагород, включаючи премії Primetime Creative Arts Emmy Awards за визначну координацію трюків та визначні спеціальні візуальні ефекти.
Після удару блискавки Баррі Аллен набуває силу надшвидкості і стає Флешем. Разом зі своєю командою з лабораторії STAR Labs він бореться з різними лиходіями, включаючи свого заклятого ворога – Зворотного Флеша.
Стріла
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Супергерой
Країна: США
Тривалість: 8 сезонів, 170 епізодів
Рік: 2012-2020
Продюсер: Грег Берланті
Нагороди: Серіал "Стріла" отримав кілька нагород, включаючи премію "Вибір народу" у номінації "Улюблена нова телевізійна драма".
Опинившись на безлюдному острові, мільярдер Олівер Квін повертається додому з новим набором навичок і стає месником Зеленої Стріли. Разом зі своєю командою він виборює захист свого міста від різних загроз.
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Агенти ЩИТ
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Супергерой
Країна: США
Тривалість: 7 сезонів, 136 епізодів
Рік: 2013-2020
Продюсер: Джосс Уідон
Нагороди: "Агенти ЩИТ" були номіновані на кілька нагород, включаючи премію "Еммі" за визначні спеціальні візуальні ефекти.
Серіал розповідає про агентів Щ.І.Т., які розслідують дивні та надприродні події. По дорозі вони стикаються з різними супергероями та лиходіями з всесвіту Marvel.
Готем
Рейтинг IMDB: 7.8/10
Жанр: Супергерой
Країна: США
Тривалість: 5 сезонів, 100 епізодів
Рік: 2014-2019
Продюсер: Бруно Хеллер
"Готем" отримав премію Primetime Creative Arts Emmy Award за видатний монтаж звуку для серіалу.
Дія серіалу відбувається на початку кар'єри Бетмена, детектив Джеймс Гордон подорожує корумпованим і охопленим злочинністю місту Готем. По дорозі він стикається з різними культовими лиходіями Бетмена.
Шибайголова
Рейтинг IMDB: 8.6/10
Жанр: Супергерой
Країна: США
Тривалість: 3 сезони, 39 епізодів
Рік: 2015-2018
Продюсер: Дрю Годдард
Нагороди: Серіал "Шибайголова" отримав премію Primetime Creative Arts Emmy Award за визначний монтаж звуку для серіалу.
Сліпий адвокат Метт Мердок стає месником, шибеником, і бореться зі злочинністю в районі Пекельної кухні в Нью-Йорку. По дорозі він стикається з різними злочинцями, включаючи свого заклятого ворога Вілсон Фіска.
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