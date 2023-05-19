Найкращі супергеройські серіали: неможливо відірватися
UAportal підготував список популярних супергеройських серіалів, що вийшли в ефір у період з 2001 до 2008 року. У цей період вийшли одні з найзнаковіших і найвизнаніших супергеройських серіалів в історії телебачення.
Герої
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Супергеройський
Країна: США
Тривалість: 4 сезони, 77 епізодів
Рік: 2006-2010
Продюсер: Тім Крінг
Нагороди: Primetime Emmy Awards (2007), People's Choice Award (2008)
"Герої" – науково-фантастичний серіал, що розповідає про життя звичайних людей, які виявляють, що мають незвичайні здібності. Герої повинні навчитися контролювати свої здібності, стикаючись при цьому з серією криз, що наростають, які загрожують усьому світу.
Таємниця Смолвіля
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Супергеройський
Країна: США
Тривалість: 10 сезонів, 218 епізодів
Рік: 2001-2011
Продюсер: Альфред Гоф, Майлз Міллар
Нагороди: Teen Choice Awards (2002-2006)
"Таємниця Смолвіля" – це історія про дорослішання Кларка Кента, майбутнього Супермена. Серіал досліджує проблеми та труднощі, з якими стикається Кларк, намагаючись примиритися зі своєю силою та долею. Принагідно йому також доводиться долати складності шкільного життя, дружби та романтичних відносин.
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Бетмен
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Супергеройський
Країна: США
Тривалість: 5 сезонів, 65 епізодів
Рік: 2004-2008
Продюсер: Алан Бернетт
Нагороди: Денна премія "Еммі" (2007)
"Бетмен" – це мультсеріал, який переосмислює класичного супергероя DC для нового покоління. Серіал розповідає про молодого Брюса Уейна, який одягає плащ, щоб боротися зі злочинністю в Готем-сіті. У серіалі представлений широкий спектр знакових лиходіїв та союзників з міфології Бетмена, а також показані неперевершені детективні навички та бойові здібності Темного Лицаря.
Тік
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Супергеройський
Країна: США
Тривалість: 2 сезони, 24 епізоди
Рік: 2001-2002
Продюсер: Баррі Джозефсон
Нагороди: Primetime Emmy Awards (2002)
"Тік" – це комедійний серіал про супергероїв, що породжує жанр супергеройських фільмів. Серіал розповідає про подвиги титульного героя, ексцентричного та незграбного супергероя із золотим серцем. Тік та його приятель Артур борються з цілою низкою дивних лиходіїв та незвичайних загроз.
Людина павук
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Супергеройський
Країна: США
Тривалість: 2 сезони, 26 епізодів
Рік: 2008-2009
Продюсер: Грег Вайсман, Віктор Кук
Нагороди: Primetime Emmy Awards (2009)
"Людина-павук" – мультсеріал, присвячений раннім рокам кар'єри супергероя Пітера Паркера. Серіал розповідає про спроби Пітера знайти баланс між його подвійною особистістю – учня середньої школи та героя, який бореться із злочинністю. Принагідно йому доводиться протистояти цілій галереї класичних лиходіїв Людини-павука, включаючи Зеленого Гобліна, Лікаря Восьминога та Венома.
Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
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