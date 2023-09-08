Чи можна довіряти прогнозам погоди вашого кота: народні прикмети

Давня віра у здатність котів передбачати погоду передається з покоління в покоління. Але чи дійсно варто покладатися на наших котячих друзів у прогнозуванні стихії без допомоги метеорологів?

Експерти припускають, що, будучи уважними та спостережливими, можна з легкістю розшифрувати котячі прогнози погоди. Давайте розглянемо деякі ознаки, на які варто звернути увагу.

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Прогнозування тепла

Коли на горизонті з'являються теплі дні, коти часто витягуються в блаженну дугу. Якщо очікується раптове підвищення температури, вихованець може згорнутися калачиком і спати півколом.

Якщо улюбленець витягується прямо, як струна, це свідчить про сонячну і спекотну погоду. Коти люблять грітися на сонечку, часто лягаючи догори животом, де їм заманеться.

Щоб переконатися, що скоро потеплішає, поспостерігайте, чи не шукає кіт затінку, чи не лягає на прохолодну кахельну підлогу у ванній кімнаті.

Передбачення холодів

Передбачити похолодання ще простіше. Коти шукатимуть найтепліші місця, такі як батареї опалення, рушникосушарки або біля працюючої духовки.

В інших випадках коти згортаються в клубок, ховаючи носа. Така поведінка пройшла перевірку часом як надійна прикмета.

Попередження дощових днів

Перед дощем коти п'ють більше води, ніж зазвичай. Крім того, вони можуть вилизувати свій хвіст і вуха. Якщо тварина чхає в суху погоду, можливо, варто взяти з собою на прогулянку парасольку.

Нагадаємо, ми розповідали, чому не варто спати з котами у ліжку.

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