Цього тижня в Україні очікується сувора зимова негода

Цього тижня на українців очікує екстремальна зимова погода. Очікується, що температура повітря подекуди сягне 22 градусів нижче нуля, а також можливі сильні снігопади.

У середу (8 лютого) буде частково хмарно, без опадів. Вітер дутиме з північного сходу 5-10 м/с із поривами до 20 м/с в окремих районах Криму та Азовського моря. Уночі температура повітря може сягнути -11...-6 градусів, а вдень на більшій частині країни вона залишиться в межах -7...-2 градусів Цельсія, проте на Вінничині, а також у Карпатах і на півночі очікується температура в межах -16...-12 градусів відповідно.

У четвер (9 лютого) також очікується часткова хмарність без опадів, але північно-східний вітер може посилитися до 8 м/с до вечора, коли температура коливатиметься в межах -13...-8 градусів Цельсія в більшості регіонів, за винятком Карпат, де температура може опуститися до -22...-17 градусів.

Вдень у п'ятницю (10 лютого) опадів не очікується, але вітер змінного напрямку може досягати швидкості до 8 м/с, що ускладнить перебування людей на вулиці, особливо з огляду на те, що нічні показники температури ще більше знизяться в районі Карпат, де стовпчик термометра може опуститися до позначки -20...15 градусів Цельсія, порівняно з іншими регіонами, де показники будуть трохи м'якшими і залишаться на рівні -14...-.9 градусів.

У вихідні дні (субота 11 та неділя 12) рівні тиску, ймовірно, впадуть, посилюючи циклонічну активність, що призведе до потенційно сильного снігопаду, супроводжуваного обмерзанням доріг, переважно в західних областях України. Північно-західний вітер, що дме зі швидкістю 10 м/с, додасть холоду, тим паче що вночі очікується -3....-5°C Цельсія, а вдень +4....1°C.

Як раніше повідомлялося, мер Парижа, Анн Ідальго, виступила проти участі російських спортсменів в Олімпіаді 2024 року, яка відбудеться в столиці Франції