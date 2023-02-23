Названі найкращі фільми жахів 2008-2015 років

UAportal підготував список із п'яти фільмів жахів, випущених у період з 2008 по 2015 рік з рейтингом IMDB в діапазоні від 8 до 9. Ось деякі з найкращих пропозицій у цьому жанрі, якими ви можете насолодитися прямо зараз!

У цих фільмах жахів знайдеться щось для кожного: чи то саспенс, жах, психологічні переживання, чи просто старий добрий страх! Кожен фільм має свій власний унікальний стиль і сюжет, який триматиме вас у напрузі до самого кінця.

1. Бабадук (2014)

Рейтинг IMDB: 6.9/10 Жанр: жахи, драма Країна: Австралія Тривалість: 93 хвилини Рік: 2014 Продюсер: Дженніфер Кент.

Бабадук – австралійський фільм жахів про одиноку матір, яка бореться з поведінкою свого сина і виявляє, що в їхньому будинку причаївся злий монстр. Це психологічний трилер, який триматиме вас у напрузі, оскільки в ньому розповідається про подорож Амелії у темряву та розпач, коли вона намагається захистити свого сина від жахливої істоти, відомої як "Бабадук".

Коли Амелія виявляє в спальні свого сина стару книгу, що розкривається, під назвою "Містер Бабадук", навколо них починають відбуватися дивні події. Амелії доводиться боротися з власними демонами і протистояти своїм страхам, а також боротися з таємничою силою, яка тероризує їх обох з власного будинку.

2. Астрал (2010)

Рейтинг IMDB: 6.8/10 Жанр: жахи, трилер Країна: США Тривалість: 103 хвилини Рік: 2010 Продюсер: Джеймс Ван.

Це надприродний фільм жахів режисера Джеймса Вана, який розповідає про сім'ю, яка переїжджає в будинок своєї мрії і виявляє, що в ньому мешкають злі духи, які прагнуть помститися кожному, хто перейде їм дорогу. Коли їхній молодший син впадає в кому з незрозумілих причин, вони незабаром розуміють, що їхній будинок.

Це не просто звичайне житло, а скоріше будинок, наповнений темними таємницями та зловісними силами, непідвладними нашому розумінню та контролю. Відчайдушно намагаючись врятувати його, вони звертаються за допомогою до двох дослідників паранормальних явищ, чий досвід може виявитися безцінним у порятунку сина з цього злісного світу духів, поки не стало запізно.

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3. Закляття(2013)

Рейтинг IMDB: 7.5/10 Жанр: жахи, трилер Країна: США Тривалість: 112 хвилин Рік: 2013 Продюсер: Джеймс Ван.

Надприродний фільм жахів режисера Джеймса Уана розповідає про розслідування паранормальних явищ Едом і Лоррейн Уоррен, які досліджують будинок з привидами в Род-Айленді і стикаються віч-на-віч з могутньою демонічною сутністю, яка тероризує сім'ю, яка там живе. У ході розслідування вони виявляють, що це не просто привид.

Це давня зла присутність, яка має намір оволодіти кожним, хто наважиться стати на його шляху. Воюючи з темними силами, Ед і Лоррейн повинні протистояти своїм особистим демонам, доки стало занадто пізно.

4. Воно (2014)

Рейтинг IMDB: 6.9/10 Жанр: жахи, трилер Країна: США Тривалість: 100 хвилин Рік: 2014 Продюсер: Девід Роберт Мітчелл.

Американський фільм жахів про молоду жінку на ім'я Джей, яка після сексу зі своїм новим хлопцем Х'ю виявляє, що її переслідує невідома сутність. Вона не знає, що ця сутність переслідуватиме її скрізь, куди б вона не пішла, поки не наздожене її і не вб'є, якщо тільки вона не знайде когось іншого, кому зможе передати прокляття.

Це набагато складніше, ніж здається, коли ніхто не вірить її історії та не сприймає її досить серйозно, щоб допомогти врятувати її життя! Коли час закінчується, Джей повинна знайти в собі сили, щоб дати відсіч і вижити в боротьбі з цим невблаганним переслідувачем.

5. Спуск (2005)

Рейтинг IMDB: 7.2/10 Жанр: жахи, пригоди Країна: Велика Британія Тривалість: 99 хвилин Рік: 2005 Продюсер: Ніл Маршалл.

Спуск – британський фільм жахів про шістьох жінок, які вирушають у спелеологічну експедицію до гір Аппалачі Північної Кароліни, але виявляються замкненими в серії підземних печер, наповнених дивними істотами, які вистежують їх одного за одним. Намагаючись врятуватися, вони повинні протистояти своїм похмурим страхам і вижити в невпинному переслідуванні цих загадкових хижаків, пробираючись темними і небезпечними тунелями під землею.

Нагадаємо, якщо у фільмі потрібно виконання небезпечних елементів під час зйомок, замість акторів у кадрі з'являються каскадери. Однак деякі зірки відмовляються від послуг каскадерів, воліючи робити небезпечні трюки самостійно.

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