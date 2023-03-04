Не залишать нікого байдужим: найкращі драматичні фільми з 2018 по 2021 рік
Драми можуть дати нам душевну розрядку через легко відомі історії, дозволяючи нам досліджувати складні емоції, які чіпають наші серця або розбурхують наші душі. UAportal підготував найкращі драматичні фільми, випущені в період з 2018 до 2021 року.
Паразити
Рейтинг IMDB: 8,6; Жанр: Драма; Країна: Південна Корея; Тривалість: 132 хв; Рік: 2019; Продюсер: Квак Сін Е.
Фільм розповідає історію бідної сім'ї, яка намагається влаштуватися на роботу в багату сім'ю, увійшовши до їхнього дому та видаючи себе за нерідних, висококваліфікованих людей. Фільм слідує за членами сім'ї Кім, поки вони орієнтуються у своєму новонабутому багатстві, а також досліджує такі теми, як класова боротьба та соціальна ієрархія у сучасній Південній Кореї.
Джокер
IMDB Рейтинг: 8,5; Жанр: Психологічний трилер/Темна драма; Країна: США; Тривалість: 122 хв; Рік: 2019; Продюсер: Тодд Філліпс.
Фільм розповідає про Артура Флека, невдалого стендап-коміки, який живе в Готэм-сіті, чиє життя повільно виходить з-під контролю, коли він втрачає роботу і не сприймається всерйоз суспільством в цілому через його історію з психічним захворюванням. Зрештою він стає злочинцем, відомим як Джокер, і вступає на шлях руйнування Готем-Сіті, намагаючись знайти своє місце в ньому.
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Маленькі жінки
IMDB Рейтинг 7,8; Жанр: Драма / Романтика; Країна: США ; Тривалість: 135 хв; Рік: 2019 ; Продюсер: Грета Гервіг.
Фільм розповідає про чотирьох сестер, які живуть у Массачусетсі за часів Громадянської війни – Мег, Джо, Бет та Емі Марч, – які разом намагаються зрозуміти своє місце у світі, повному несправедливості, горя та любові. Через моменти, як комедійні, так і драматичні, ми стежимо за життям цих персонажів протягом кількох років, доки вони стають дорослими.
Портрет дівчинки у вогні
IMDB Рейтинг 8; Жанр: Історичний роман / Драма; Країна: Франція; Тривалість: 120 хв; Рік: 2019; Продюсер: Селін Сьямма.
Ця романтична драма розповідає історію Маріанни, художниці, посланої написати портрет Елоїзи, молодої жінки, яка незабаром покине свій будинок, вийшовши заміж за розрахунком. У міру того, як Маріанна спостерігає за Елоїзою під час їхньої спільної роботи, між ними виникає інтимний зв'язок, який змушує їх обох поставити питання, що означає бути по-справжньому коханою іншою людиною.
Шлюбна історія
IMDB Рейтинг 8,0; Жанр: Драма/Комедія; Країна: США; Тривалість: 136 хв; Рік: 2019; Продюсер: Ной Баумбах.
Цей фільм розповідає про Ніколь Барбер та Чарлі Барбер – двох розлучених батьків, які борються з питаннями опіки над своїм сином Генрі після того, як подали на розлучення один з одним. Через складні переговори з адвокатами з обох боків на тлі сильних особистих емоцій один до одного, Ніколь та Чарлі намагаються з'ясувати, як краще дбати про Генрі і при цьому мати можливість жити далі окремо.
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