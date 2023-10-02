Незвичайні способи використання лаку для волосся: 6 лайфхаків

UAportal підготував декілька лайфахаків з використанням лаку для волосся. Ми розглянемо універсальність цього поширеного продукту і дізнаємося, як він може спростити життя у несподіваний спосіб.

Видалення чорнильних плям

При випадковому потраплянні чорнилом на одяг або оббивку, лак для волосся може прийти на допомогу. Слід нанести рясну кількість лаку на пляму і залишити на кілька хвилин.

Потім витерти пляму чистою тканиною або губкою. Спирт, що міститься у лаку для волосся, допомагає розщеплювати чорнило, полегшуючи його видалення.

Збереження квітів

Щоб свіжі квіти довше виглядали яскраво, необхідно тримати балончик на відстані приблизно 12 сантиметрів від квітів і злегка збризнути їх лаком для волосся.

Засіб створює захисне покриття на пелюстках, запобігаючи їхньому в'яненню та швидкому висиханню.

Запобігання статичному прилипанню

Статичне прилипання може бути неприємністю, особливо в холодні місяці. Щоб боротися з цим, можна нанести невелику кількість лаку для волосся на чисту ганчірку і обережно протерти внутрішню сторону одягу.

Лак для волосся допомагає зменшити статичну електрику, завдяки чому одяг не буде чіплятися.

Закріплення ниток на одязі

Якщо на одязі або тканині розпустилася нитка, лак для волосся може допомогти тимчасово закріпити її на місці. Наноситься невелика кількість лаку для волосся на вільну нитку і необхідно злегка притиснути її.

Лак діє як тимчасовий клей, запобігаючи подальшому розплутуванню нитки.

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Видалення липких залишків

Липкі залишки від етикеток або скотчу буває важко видалити. Слід розпилити лак прямо на залишки і залишити на кілька хвилин.

Потім витерти його чистою ганчіркою або паперовим рушником. Засіб допоможе розщепити клей, що полегшить очищення.

Як запобігти появі катишків у панчохах

Щоб запобігти появі катишків на панчохах або колготках, перед одяганням рекомендується розпилити на них легкий струмінь лаку для волосся.

Він створить тонкий бар'єр, який допоможе зміцнити волокна, зменшуючи ймовірність утворення катишків.

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