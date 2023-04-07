Оджахурі: рецепт із Грузії, який сподобається всій сім'ї

Оджахурі в перекладі з грузинської означає "сімейне". Тому коли хочете провести час в сімейному колі приготуйте цю грузинську страву. Вона готується зі свинини, картоплі та місцевих спецій.

Грузинські господині ріжуть м'ясо невеликими шматками і маринують його у спеціях та червоному сухому вині мінімум 3 години.

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Ідеальально, якщо ви маєте кеци, глиняну сковорідку, за відсутності такої візьміть глиняні горщики. Тоді страва буде приготована ідеально.

Оджахурі з яловичиною

Для приготування вам знадобиться:

Яловичина (шия) – 500 г

Картопля – 5 шт. (середніх)

Цибуля – 1 шт.

Помідори – 2 шт. (середніх)

Часник – 2-3 зубчики

Сіль, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, паприка, аджика – за смаком

Олія

Кінза

Спосіб приготування:

1. Наріжте яловичину невеликими шматками та обсмажте на олії майже до готовності. Перекладіть на тарілку. Картоплю наріжте невеликими кубиками та обсмажте на олії до напівготовності.

2. Поріжте цибулю тонкими півкільцями, додайте до картоплі.

3. М'ясо поверніть на сковорідку до картоплі, перемішайте, додайте спеції та подрібнений часник, посоліть.

4. Зніміть шкіру з помідорів, наріжте шматками та викладіть зверху на сковорідку. Тушкуйте 5-7 хвилин під кришкою.

5. Готову страву посипте кінзою.

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