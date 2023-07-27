Від комедій до драм: підбірка найкращих фільмів, в яких розкривається багатогранність Енн Гетевей

Енн Гетевей блищить у цих 5 фільмах, які обов'язково варто подивитися

UAportal підготував захоплюючу підбірку, яка заглиблюється у світ кіно. Зокрема, акцент ставиться на видатних роботах талановитої актриси Енн Жаклін Гетевей.

"Диявол носить Прада"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год. 49 хв.

Рік виробництва: 2006

Головний продюсер: Венді Файнерман

"Диявол носить Прада" розповідає про подорож Енді Сакса, молодої журналістки-початківця, яка отримує роботу другого асистента грізного і впливового редактора модного журналу Міранди Прістлі. Фільм, знятий у гламурному світі високої моди та видавничої справи, пропонує інтригуючий погляд на жорстоку природу цієї індустрії.

"Знедолені"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: драма, мюзикл

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 2 год. 38 хв.

Рік виробництва: 2012

Головний продюсер: Тім Беван, Ерік Феллнер, Дебра Хейворд, Кемерон Макінтош

На тлі Французької революції "Знедолені" розповідають про переплетені долі кількох персонажів. Трагічна подорож Фантіни розгортається, коли вона жертвує всім заради своєї доньки Косетт, яку грає Аманда Сайфред. Фільм чудово розкриває теми любові, жертовності та спокути, що робить його незабутнім кінематографічним досвідом.

"Рейчел виходить заміж"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 год 53 хв

Рік виробництва: 2008

Головний продюсер: Джонатан Деммі, Неда Арміан, Марк Е. Платт

У фільмі "Рейчел виходить заміж" Енн Гетевей виконує непросту роль Кім, проблемної молодої жінки, яка повертається додому на весілля своєї сестри після тривалого перебування в реабілітаційному центрі. Фільм, знятий Джонатаном Деммі, представляє пронизливе та емоційне дослідження сімейної динаміки та складнощів зцілення і прощення.

"Темний лицар повертається"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: бойовик, пригодницький

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 2 год 44 хв

Рік виробництва: 2012

Головний продюсер: Крістофер Нолан, Чарльз Ровен, Емма Томас

Дія фільму розгортається через вісім років після подій "Темного лицаря", коли Готем-Сіті перебуває в облозі хитрого і безжального терориста Бейна у виконанні Тома Гарді. Серед хаосу Жінка-кішка у виконанні Гетевей привносить у битву свій власний бренд спокусливого шарму та спритності, стираючи межі між друзями та ворогами.

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"Інтерстеллар"

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: пригодницький, драма, фантастика

Країна виробництва: США, Великобританія, Канада, Ісландія

Тривалість: 2 год 49 хв

Рік виробництва: 2014

Головний продюсер: Крістофер Нолан, Емма Томас, Лінда Обст

Фільм розповідає про команду дослідників, серед яких Метью Макконахі в ролі Купера, які подорожують біля Сатурна в пошуках нового дому для людства. Непохитна рішучість та емоційна глибина Амелії додають переконливості цій міжгалактичній пригоді.

Нагадаємо, ми підготували добірку з п'яти найкращих фільмів про подорожі в часі. Стрічки зняті у 2017-2021 роках.

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