Харчова сода для рослин: чому це погана ідея і які є альтернативи

Використання харчової соди в саду більше шкодить, ніж допомагає. Хоча вона має безліч застосувань у побуті та на кухні, наприклад, для приготування м'яса або освіження білизни, її використання для рослин може принести більше збитків, ніж користі. Незважаючи на твердження в соціальних мережах, харчова сода не є ефективним засобом для догляду за рослинами.

Чому люди її використовують для рослин

Харчову соду рекламують як природний засіб для лікування грибкових інфекцій рослин, зокрема, чорної плямистості та борошнистої роси. Вважається, що вона має протигрибкові властивості. Хоча це може сповільнити ріст грибкових спор, дослідження показали, що вона не вбиває їх.

Ризики використання

Вона діє як осушувач, спричиняючи в'янення листя, затримку росту і навіть загибель рослин. Високий вміст солі може мати серйозний негативний вплив на рослини, подібний до шкоди, яку завдає сіль для боротьби з ожеледицею взимку.

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Ще однією проблемою харчової соди є її здатність значно змінювати рівень pH ґрунту. Більшість рослин процвітають у певних діапазонах pH, а відхилення від цих діапазонів може перешкоджати засвоєнню поживних речовин, що призводить до їх дефіциту навіть при внесенні добрив.

Альтернативи харчовій соді

Замість того, щоб покладатися на харчову соду, розгляньте ці органічні альтернативи для догляду за рослинами:

Олія німу:

Видобута з дерева нім, олія німу є чудовим органічним пестицидом, мітицидом і фунгіцидом. Вона ефективно лікує різні грибкові інфекції, такі як борошниста роса, чорна плямистість та іржа. Розведіть олію водою і обприскайте нею листя і стебла рослин. Застосовуйте її після заходу сонця або подалі від прямих сонячних променів, щоб запобігти опікам рослин.

Мідний спрей:

Концентровані мідні спреї знищують грибкові клітини при контакті і ефективно запобігають поширенню грибків. Їх зазвичай використовують на сплячих трояндах і фруктових деревах, щоб запобігти майбутнім зараженням.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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