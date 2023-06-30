Чому білі весільні сукні є традицією, перевіреною часом: символізує чистоту та вірність

Весілля це важлива подія в житті молодят, і вибір ідеальної сукні для нареченої має велике значення. Протягом усієї історії людства існували різні звичаї та забобони, пов'язані з вибором білої сукні для нареченої.

Символізує чистоту та свіжі починання

Одним із основних обґрунтувань давньої традиції одягати наречену у білу сукню є символічне уявлення чистоти. Білий колір, який часто асоціюється з початком чогось нового, уособлює зобов'язання нареченої зберігати вірність своєму майбутньому чоловікові. Чиста біла сукня служить візуальним підтвердженням її відданості.

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Випромінює світло і радість

Згідно з повір'ям, білий колір весільної сукні відображає світло та щастя. Вважається, що наречена в білому вбранні притягує позитивні енергії, які висвітлюють її життя і радість у її шлюб. Окрім символічного значення, біла весільна сукня захоплює своєю елегантністю, вишуканістю та непідвладним часом жіночністю, яку вона надає нареченій.

Ті, що йдуть корінням у традиції і фольклор

Традиція одягати наречену в білу сукню має глибоке коріння у фольклорі та культурних віруваннях. Вважається, що білий колір здатний відганяти негативні впливи та залучати щастя до життя пари. Однак важливо відзначити, що хоча ці повір'я мають велике значення, остаточний вибір кольору сукні залишається за нареченою, дозволяючи їй висловити свою індивідуальність та особистість через своє вбрання.

Весільні забобони та прикмети

Поряд із традицією білої сукні існує безліч інших весільних прикмет та забобонів, які вражають уяву багатьох поколінь.

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Ось кілька найбільш примітних з них:

1. Подружка нареченої та друг нареченого повинні бути незаміжніми для гармонійного сімейного життя.

2. Вважається, що якщо провести ніч перед весіллям порізно, це забезпечить щасливий шлюб.

3. Надмірне чхання у сім'ї нареченої перед весіллям вважається провісником міцного союзу.

4. Вважається несприятливим для пари робити спільні фотографії щодня перед весіллям.

5. На взутті нареченої не повинно бути шнурків.

6. Дощ у день весілля вважається гарною ознакою, що символізує чисте та світле сімейне життя.

7. Розбивання першого келиха шампанського разом приносить удачу молодятам.

8. Вважається, що розсип проса, пшениці та монет від дому до машини молодят приносить достаток і достаток у їхнє сімейне життя.

9. Після церемонії прийнято, щоб наречений та наречена разом виглядали у велике дзеркало, що означає їхнє майбутнє щастя.

10. Гості не повинні ходити між нареченими, оскільки це вважається ознакою можливої розлуки. Вважають також, що перетинання шляху нареченого та нареченої принесе труднощі та неприємності на їхньому подружньому шляху.

Крім того, слід уникати дарування наборів гострих предметів, таких як ножі та вилки, щоб уникнути майбутніх розбіжностей у сім'ї.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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