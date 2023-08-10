Чому число 4 вважають нещасливим у деяких країнах: все про цифру смерті

Забобони та вірування, пов'язані з числами, відрізняються в різних культурах, і одне число, що має особливе значення у багатьох культурах Східної Азії, – це 4. У таких країнах, як Китай, Корея, Японія та Тайвань, ця цифра вважається нещасливою. Це переконання глибоко вкоренилося у суспільстві та має різні наслідки у повсякденному житті.

Якщо ви зайдете в ліфт в одній із цих країн, можна побачити відсутність кнопки, яка вказує на четвертий поверх. У багатоквартирних будинках та лікарнях цей поверх часто взагалі пропускають. Також у Пекіні отримати номерний знак автомобіля із цифрою 4 просто неможливо.

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Навіть виробники розкішних автомобілів були змушені змінити назви своїх продуктів, щоб уникнути включення номера 4, оскільки потенційні покупці не наважувалися на покупку. Це явище не обмежується лише автомобілями; Nokia, відомий бренд телефонів, теж уникає починати свої моделі телефонів із цього числа.

Корінь цього повір'я в китайській культурі лежить у фонетичній схожості між словом, що означає цифру 4, і словом, що означає смерть. Цей лінгвістичний зв'язок привів до поширеного страху та уникнення цього числа. Цікаво, що ця лінгвістична асоціація характерна не тільки для Китаю, а й для інших азіатських культур.

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Наприклад, у Японії та Кореї слово, що означає число 4, ідентичне слову "смерть". Більше того, в Японії число 49 також вважається нещасливим через його схожість зі словами, що означає "біль до смерті". Цей страх, відомий як тетрафобія, має більше значення в азіатських культурах, ніж західна віра у нещасливість цифри 13.

Ця фобія впливає різні аспекти життя, зокрема і бізнес-практику. Щоб досягти успіху в цих культурах, компанії повинні пам'ятати про це явище. Корпоративні номери телефонів, серійні номери продуктів та адреси офісів часто змінюються, щоб усунути будь-які асоціації з цим числом.

Це культурне переконання може створити проблеми для західних компаній, які прагнуть вийти на азіатський ринок. Наприклад, таким відомим брендам, як готелі Four Seasons або Foursquare, може знадобитися змінити назву, щоб справити позитивне враження та викликати резонанс у місцевого населення.

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