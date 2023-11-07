Чому не варто носити і зберігати гроші в кишені: народні повір'я

Наші предки вважали, що матеріальний стан значною мірою залежить від ставлення до грошей, як і де їх носити та зберігати. UAportal розповідає про причини, чому не бажано носити гроші у кишені, а також негативні наслідки, до яких це може призвести.

Чому не варто носити гроші в кишені

З практичної точки зору, рекомендується не класти банкноти в кишені, оскільки може бути незручно діставати їх під час розрахунків у магазинах або під час користування громадським транспортом. Крім того, якщо у кишені з'явиться дірка, ви ризикуєте втратити гроші. Різні забобони стверджують, що носіння грошей у кишенях може призвести до фінансової нестабільності.

Правильні методи зберігання грошей

Коли ви носите гроші з собою, важливо розмістити їх рівно в гаманці, щоб не зім'яти. Для монет слід відвести окреме місце.

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Невідповідні місця для зберігання грошей

Вдома краще не залишати гроші біля вхідних дверей, оскільки вважається, що це місце накопичує негативну енергію, яка може вплинути на фінансові аспекти вашого життя. Крім того, бажано уникати зберігання банкнот у спальні.

Вірування щодо грошей

Певні культурні вірування пропонують не позичати або не давати гроші в борг після заходу сонця. Крім того, намагайтеся не позичайте гроші в понеділок.

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