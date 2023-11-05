Чому не цвіте орхідея: як це виправити

Орхідеї –це красиві та вишукані рослини, але іноді вони можуть не цвісти. UAportal підібрав кілька цікавих лайфхаків, які можуть активізувати цвітіння орхідей.

Імітація різної погоди

Імітація змін сезонів може стимулювати цвітіння орхідей. Для цього ви можете створити прохолодне і сухе оточення взимку (період спокою), а навесні та влітку – тепло і вологість в будинку. Цей перепад умов може підказати рослині, що настав час цвісти.

Холодний душ

Полив орхідеї холодною водою з–під душу може допомогти імітувати дощ і знизити температуру коренів, що може спровокувати цвітіння.

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Добриво з високим вмістом фосфору

Виберіть добриво з високим вмістом фосфору, оскільки він сприяє цвітінню.

Поділ і пересадка

Якщо орхідея стала занадто великою і перестала цвісти, розділіть її на кілька рослин і пересадіть. Новим рослинам буде простіше цвісти.

Природне освітлення

Орхідеям потрібне світле, але розпорошене освітлення. Уникайте прямого сонячного світла, оскільки це може пошкодити листя, але сприяйте природному освітленню.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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