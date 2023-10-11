Чому не можна фотографувати людину, яка спить: пояснення народного забобону

Ніколи не фотографуйле людей які сплять

Багато людей не задумуючись фотографують тих, хто мирно спить. Особливо батьків, вигляд їхньої дитини, що спить, часто спонукає до того, щоб зафіксувати милі моменти на камеру.

Однак, дуже важливо визнати, що така фотозйомка потенційно може мати негативні наслідки для сплячої людини з біоенергетичної точки зору.

Поза межами біоенергетики, фотографування сплячої людини несе в собі серйозну небезпеку і пронизане забобонами та віруваннями.

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Коли на фотографію потрапляє людина, яка нічого не підозрюючи дрімає, широко поширена думка, що людина на знімку може стати вразливою до сил поза межами фізичного світу, що призведе до низки нещасних випадків і проблем зі здоров'ям.

Крім того, фотографуючись під час сну, люди можуть виявитися позбавленими захисту, дарованого їхнім ангелом-хранителем.

Хоча потенційні ризики для дорослих викликають занепокоєння, вважається, що ці небезпеки посилюються, коли йдеться про фотографування сплячих дітей.

Забобонні вірування стверджують, що фотографування дитини, яка спить, може призвести до тяжких хвороб або інших трагічних наслідків. Також, необхідно враховувати, що раптовий спалах фотоапарата може не тільки порушити спокій дитини, але й викликати у неї сильний страх і тривогу.

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