Чому не можна залишати речі в пральній машині: наслідки такої звички

Чи можна залишати одяг у пральній машині

Прання є невіддільною частиною нашої щоденної рутини, але іноді ми забуваємо вийняти мокрі речі з пральної машини. UAportal розповів про наслідки такої звички, а також надав корисні поради, які допоможуть правильно діяти в таких ситуаціях.

Чи можна зберігати брудну білизну в пральній машині

Не залишайте надовго речі в пральній машині. Усередині барабана створюється тепле й вологе середовище, яке є ідеальним місцем для розмноження грибка. Тому тримати брудну або мокру білизну в пральній машині категорично заборонено.

Чому одяг має неприємний запах після прання

Якщо ви помітили неприємний запах від чистих речей, то це, найімовірніше пов'язано з наявністю бактерій або плісняви. У таких випадках рекомендується повторно випрати білизну, використовуючи найвищий температурний режим, щоб усе ретельно очистити та усунути будь-який стійкий запах. Опісля розвісьте свіжовипрані речі на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні для природного висихання.

Щоб усунути неприємний запах в барабані пральної машини, очистьте його за допомогою лимонної кислоти. До того ж насухо протріть гумки, адже це запобігатиме утворенню грибка.

Зберігайте вологі речі в пральній машинці не довше ніж 12 годин. Після закінчення цього терміну, рекомендується негайно вивісити одяг. До речі, у цей часовий проміжок можна вкластися, якщо ви запустити цикл прання перед сном.

Раніше, UaPortal поділився, як випрати подушки, щоб зберегти їх пухнастість і позбутися всіх забруднень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!