Чому не можна підпалювати три сигарети одним сірником: пояснення від військових

Повір'я стверджує, що підпалювання трьох цигарок одним сірником приносить нещастя. На перший погляд, економія сірників може здатися практичною, але за цим повір'ям криється глибший зміст. Одна з теорій бере свій початок із часів Першої світової війни, коли з'явилася фраза "три сірники". Згідно з цією теорією, якщо троє солдатів підпалювали сигарети від одного сірника в темряві, вважалося, що на одного з них чекає трагічна доля.

Причина цього забобону криється в потенційній небезпеці, яку він являв. Черкання сірника могло сповістити ворожого снайпера про присутність солдатів.

Поки сірник підпалював другу сигарету, у ворога був час навести гвинтівку на ціль. Нарешті, коли запалювалася третя, снайпер міг прицілитися і вистрілити в курця, який нічого не підозрював.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

Інша теорія, часто пов'язана із значенням числа три, стосується Святої Трійці. Дехто вважає, що недбале використання символу Трійці, наприклад, запалення сигарет по три, є ознакою неповаги до релігійних законів.

Кажуть, що такі дії можуть зробити людину безсилою перед злом чи дияволом. У цьому контексті використання одного сірника для запалення трьох сигарет може розглядатися як запрошення пекельного вогню.

Більш інтригуюча теорія пов'язана з людиною на ім'я Івар Крюгер, також відомим як Сірниковий король. Крюгер був хитрим і, як дехто каже, брехливим бізнесменом, який придбав численні сірникові фабрики на початку 1920-х років і об'єднав їх під своїм контролем.

Монополізувавши виробництво сірників, він накопичив величезне багатство та вплив. Багато хто припускає, що Крюгер сфабрикував забобон про використання одного сірника для трьох сигарет, щоб збільшити продаж сірників. Ідея полягала в тому, щоб навіяти страх і заохотити людей купувати більше сірників, тим самим збільшуючи його доходи.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !