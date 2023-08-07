Чому не можна садити волоський горіх біля будинку: накличите проблеми

Коли справа доходить до вирощування волоських горіхів біля будинку, існують як об'єктивні причини, так і забобони, які припускають, що це може бути не найкращим вибором для саду.

Однією з головних проблем при посадці волоського горіха біля будинку є його потужна коренева система. Навіть якщо дерево розташоване за 8-10 метрів від нього, коріння все одно може становити загрозу для фундаменту. Згодом це коріння може завдати шкоди і порушити структурну цілісність будівлі.

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Крім того, високе зростання волоського горіха може створювати надмірну тінь, що призводить до вологості навколо будинку. Це може негативно вплинути на довговічність будівельних матеріалів, оскільки тривала дія вологи може прискорити їх пошкодження.

Також відомо, що горіх несумісний із сусідніми рослинами. Навіть бур'янам важко вижити в їхній присутності, не кажучи вже про ніжні та вибагливі рослини.

Згідно з повір'ям, ці дерева приносять низку неприємностей та нещасть як будинку, так і його мешканцям. Існує навіть прикмета, що посадка молодого саджанця може завдати значних проблем тому, хто його посадив.

Крім того, деякі люди асоціюють волоські горіхи з містикою, езотерикою, захопленням магією та надприродними явищами. Хоча ці переконання можуть не мати наукової основи, вони сприяють загальному сприйняттю волоського горіха як дерева з містичними конотаціями.

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